【騙案】警方拘75人涉50宗洗黑錢騙案　涉2.4億元

▲ （警方圖片）

深水埗警區刑事部人員於7月3至15日展開代號「擢登」（UPCHAMPION）的打擊科技罪案執法行動。行動中，人員共拘捕75人，包括47名本地男子、23名本地女子、2名非華裔男子及3名非華裔女子，年齡介乎17至65歲，涉嫌「洗黑錢」。

調查顯示，被捕人涉嫌與50宗騙案有關，包括「求職騙案」、「借貸騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」、「電郵騙案」及「網上購物騙案」等，案件總損失金額達2.4億港元。警方已成功凍結合共680萬港元的犯罪得益。



警方相信被捕人為傀儡戶口持有人。他們懷疑被不法分子誘騙開立銀行戶口或將自己的個人戶口賣給犯罪分子，用作清洗各種科技罪案的犯罪得益。



在50宗騙案中，涉及最大騙款的案件是一宗發生於2019年的電郵騙案。一間本地物流公司收到一封偽冒為該公司海外總公司一名高層發出的電郵，指示該公司分11次匯款到4個指定戶口，涉款一億港元。該公司其後懷疑受騙，遂報案求助。



所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月上旬至中旬向警方報到。



警方呼籲，市民除了要小心各類騙案外，亦要小心保護個人資料，切勿將個人資料交給陌生人，以免跌入「洗黑錢」陷阱。警方重申，即使戶口持有人聲稱不知道其個人戶口被用作「洗黑錢」亦不能免責，同樣可能會被控「洗黑錢」罪名，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。



警方提醒，市民如有懷疑自己可能遇到騙案，可以致電警方「防騙易熱線」18222尋求協助或者用「防騙視伏App」在進行交易前或者收到可疑網址時，輸入相關資料，以評估詐騙及網絡安全風險。

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記者：陳梓蔚