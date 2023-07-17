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【南韓暴雨】隧道巴士遭淹沒7旬婦罹難　兒子認出亡母背影憶最後通話

親子 17:48 2023/07/17

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南韓暴雨下，隧道巴士遭淹沒，有7旬婦罹難。

南韓連日暴雨成災，截至昨日（16日）上午已造成40人死亡及10人失蹤。當地一條隧道遭河水灌入，有巴士被淹沒，罹難者包括車上一名7旬女乘客。巴士滅頂前的最後畫面曝光，遇難婦人的兒子認出亡母背影，悲憶母子最後通話片段。

綜合南韓傳媒報道，上周六（15日）南韓忠清北道河水灌入五松行車隧道，警方分析監控錄影片段指出，共有15輛車受困，包括一輛巴士、兩輛火車及13輛載客車。巴士乘客當中有9人獲救及11人失蹤，13人證實遇難。

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最後的28秒通話

遇難者包括一名70多歲的女乘客，她的51歲兒子李先生向當地傳媒透露，7月15日早上7時11分，他在睡夢中接到70多歲的媽媽來電，表示她要到五松一個住宅打掃。當時媽媽關心他，詢問他居住的京畿道一帶有否淹水。李先生告訴媽媽一切都好後，就掛斷了電話。他難過稱︰

我做夢也沒想到，這28秒的電話會是我和媽媽的最後一次通話……

巴士滅頂前的最後畫面曝光，遇難婦人的兒子認出亡母背影（前方站立婦人）。（網上圖片）

事故發生後約一小時，李先生的弟弟向警方通報媽媽失蹤，他才得知媽媽乘坐的巴士被困於遭河水淹沒的隧道裡。其後警方給他看一張淹滿水的巴士內部照片，他看到「媽媽穿著花襯衫的背影」，悲痛證實媽媽遇難。

老人不捨醫生兒子

另一名家屬表示，他接到新抱來電稱，無法聯繫其40多歲任職醫生的兒子，於是他趕到事發現場等待。雖然他不抱希望，但還是不願離開，坦言「想到我兒子在冰冷的水中有多痛苦，我的心就碎了」。

據悉，以慶尚北道北部為中心暴雨持續，有超過1,500名居民因暴雨無法歸家，農田受災面積達到1,562.8公頃。

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責任編輯︰王明芳

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