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香港吸引力消失？　鍾國斌碩士班僅2位學生打算留港發展

政治 16:46 2023/07/17

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立法會前紡織及製衣界議員鍾國斌。（鍾國斌fb圖片）

政府不停出招「搶人才」，雖然各項輸入人才計劃申請者眾，但香港能否吸引這班人才留港發展？近年告別政壇轉攻碳權交易的立法會前紡織及製衣界議員鍾國斌，原來再有新身分，他正於城市大學教授碩士課程，關於氣候變化（climate change）及碳中和（carbon neutrality ）。

鍾國斌話，當中有超過80%學生是來自內地。他好奇問學生當中有多少人會在完成課程後留港發展，結果，30餘名學生只有2位學生舉手，其餘選擇返回自己的地方，令鍾國斌也不禁問到：「香港真係咁無吸引力咩？」

鍾國斌正於城市大學教授碩士課程。（鍾國斌fb圖片）

傅流螢向鍾國斌了解下其他學生不留港發展的原因。鍾國斌話，主要有3大原因，首先是語言問題，內地學生大多不懂廣東話，但香港大部分中小企的僱主都偏向優先聘請本地人或懂廣東話的學生，令內地學生難以找工作。

第二個原因是香港生活成本的問題，即使內地學生順利在港找到工作，通常起薪點比較低，根本不足夠應付香港生活水平太高的問題。

最後是內地發展機遇，因為這些學生返回自己成長城市的發展空間不小，所以令他們留在港的意欲降低。

有何方法吸引人才留下？鍾國斌建議政府，設立一個類似勞工處的部門，統一將創科或金融行業的職位空缺資訊發佈給內地學生，讓他們更容易知悉及聯絡不同企業。

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撰文 : 傅流螢

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