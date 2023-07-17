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【別叫我“賭神”】周潤發三號風球下率團隊謝票　遇蕭正楠黃翠如夫妻檔捧場

娛樂 16:49 2023/07/17

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發哥謝票意外發現蕭正楠、黃翠如夫妻到戲院捧場。

為與更多觀眾近距離接觸，發哥周潤發接連多個星期率領《別叫我“賭神”》團隊四出與觀眾見面。本周末，更貼心照顧新界區的觀眾，巡迴荃灣、屯門和天水圍多間戲院，與過千觀眾會面。

昨日（7月16日），在三號風球來襲當下，發哥與導演潘耀明、監製黃斌、美術總監文念中，以及柯煒林、白只等現身於新光戲院大劇場舉行的千人場。

千人見面場的觀眾除「發粉」外，更多是來自不同界別的基層家庭、戒賭家庭、義務工作者及社福機構的觀眾。發哥在這場千人場上，繼續廣傳電影中的正面信息。

【別叫我“賭神”】發哥康復即再出動　驚喜現身戲院謝票與觀眾見面

觀眾泣不成聲

為讓大家感受到決心是改變的力量，發哥還邀請現場觀眾上台交談，分享經驗心得，其中一位影迷憶述30多年前偶遇發哥拍外景，如何照顧對手的點滴時，更真情流淚，講到泣不成聲！

雖然天氣不佳，卻不損見面場墟冚！千多座位座無虛席，現場觀眾反應熱烈，還有來自澳門、廣州、韓國等地，不畏颱風將至，也要親身一睹發哥風采的支持者；當中有觀眾喜極而泣，指已支持偶像數十年，寵粉發哥聞言即送上愛的擁抱，現場氣氛即時升溫。

蕭正楠黃翠夫妻檔捧場

千人場後，團隊再轉戰荷里活廣場與觀眾見面，意外發現蕭正楠、黃翠如夫妻檔捧場外，現場亦有來自加拿大的海外粉絲、激動到喊的女影迷。

其中一個未到20歲的年青人即席分享觀後感，認為《別叫我“賭神”》與《阿郎的故事》一樣感動到他，並因為喜歡發哥而改自己叫「Mark」，令發哥驚訝對方年紀輕輕，對已超過30年的舊作品，同樣欣賞，印象尤其深刻。

對於由上映至今已入場觀看《別叫我“賭神”》3次4次9次，甚至自言看了19次的忠實粉絲，發哥表示謝意，一切盡在心中。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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