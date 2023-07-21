  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 19:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【垃圾屋】3男住旅館3天疑惡搞變「垃圾崗」　無處落腳家具裝修全毀

健康 18:00 2023/07/21

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

3男住旅館3天疑惡搞變「垃圾崗」，無處落腳家具裝修全毀。

旅遊旺季令不少酒店一房難求，但近日内地卻出現奇葩租客，有3名男子入住旅館3天，退房時連按金都不要就走人，房間竟變成垃圾崗，全屋裝修家具全被毀。

最新影片推介：

童學園
【童學園】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟

綜合内地媒體報道，江蘇宿遷一家旅館日前接待3名男子，惟退房時業主準備整理清潔，驚見房屋内床上、地下、桌面均堆滿吃剩的飲料、餐點、各種包裝、衛生紙等垃圾，而原本潔白的床鋪更被染上大片咖啡色、紅色污漬，連讓人行走及站立的地方都沒有。

業主表示，3名男子退房時連100元人民幣（約109元港幣）按金也不要就走了，見到房間内裝修、家具全毀的慘狀，讓業主不禁直呼，

這怎麼住得下去啊，天啊！

點擊圖片放大
+3
+2

同時，她懷疑是3名男子故意惡搞，於是將影片上載到網絡討回公道。不少網民驚嘆3人是如何住下，並建議業主可報警處理。更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【恐怖垃圾屋】母女租客堆滿一屋垃圾鄰居踩入拍片　房東怒趕客貼錢「執手尾」
12:02 2023/06/04
【恐怖垃圾屋】母女租客堆滿一屋垃圾鄰居踩入拍片　房東怒趕客貼錢「執手尾」
【恐怖垃圾屋】鄰居囤積雜物單位變垃圾屋　老鼠曱甴大軍爬出走廊樓梯
12:01 2023/04/10
【恐怖垃圾屋】鄰居囤積雜物單位變垃圾屋　老鼠曱甴大軍爬出走廊樓梯
【恐怖租客】租客住2年單位慘變垃圾屋　疑屋内有幼兒寵物同住
12:44 2022/10/05
【恐怖租客】租客住2年單位慘變垃圾屋　疑屋内有幼兒寵物同住

你可能感興趣

【恐怖垃圾屋】母女租客堆滿一屋垃圾鄰居踩入拍片　房東怒趕客貼錢「執手尾」
12:02 2023/06/04
【恐怖垃圾屋】母女租客堆滿一屋垃圾鄰居踩入拍片　房東怒趕客貼錢「執手尾」
【恐怖垃圾屋】鄰居囤積雜物單位變垃圾屋　老鼠曱甴大軍爬出走廊樓梯
12:01 2023/04/10
【恐怖垃圾屋】鄰居囤積雜物單位變垃圾屋　老鼠曱甴大軍爬出走廊樓梯
【恐怖租客】租客住2年單位慘變垃圾屋　疑屋内有幼兒寵物同住
12:44 2022/10/05
【恐怖租客】租客住2年單位慘變垃圾屋　疑屋内有幼兒寵物同住
網絡熱話 酒店 家具

最高瀏覽

【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
今日 11:40
【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
今日 11:29
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
【熱到暈】44°C高溫下等起飛　機艙不開冷氣4小時至少5乘客暈倒
13:34 2023/07/20
【熱到暈】44°C高溫下等起飛　機艙不開冷氣4小時至少5乘客暈倒