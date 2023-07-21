【垃圾屋】3男住旅館3天疑惡搞變「垃圾崗」　無處落腳家具裝修全毀

▲ 3男住旅館3天疑惡搞變「垃圾崗」，無處落腳家具裝修全毀。

旅遊旺季令不少酒店一房難求，但近日内地卻出現奇葩租客，有3名男子入住旅館3天，退房時連按金都不要就走人，房間竟變成垃圾崗，全屋裝修家具全被毀。

最新影片推介：

綜合内地媒體報道，江蘇宿遷一家旅館日前接待3名男子，惟退房時業主準備整理清潔，驚見房屋内床上、地下、桌面均堆滿吃剩的飲料、餐點、各種包裝、衛生紙等垃圾，而原本潔白的床鋪更被染上大片咖啡色、紅色污漬，連讓人行走及站立的地方都沒有。

業主表示，3名男子退房時連100元人民幣（約109元港幣）按金也不要就走了，見到房間内裝修、家具全毀的慘狀，讓業主不禁直呼，

這怎麼住得下去啊，天啊！

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同時，她懷疑是3名男子故意惡搞，於是將影片上載到網絡討回公道。不少網民驚嘆3人是如何住下，並建議業主可報警處理。更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣