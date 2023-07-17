【英勇救人】住宅失火女童哭聲不止　樓下鄰居徒手爬窗救人

▲ 住宅失火女童哭聲不止，樓下鄰居徒手爬樓救人。

好人好事！內地山東一住宅失火，女童獨自在家，因火勢蔓延被困，她跨坐在窗邊痛哭求救，下層鄰居聞聲爬窗救人，英勇善舉獲網民大讚。

綜合內地傳媒報導，因有人在2樓樓層內為電動車充電時意外失火，火勢猛烈，蔓延到單位內，受火勢影響的單位，有一名獨留在家的女童，她被大火限制去路，只好坐在窗邊等待救援，但是因受驚過度而失聲痛哭。

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下層鄰居大叔見狀，從窗口爬出，徒手抓著冷氣機往上爬，抱出女童，一起坐在外牆冷氣機的屋簷位置，等待消防員救援。等待期間，大火已經燒毀他們身旁的玻璃窗，黑色濃煙在女童一開始跨坐的位置嚇射式向上蔓延，情況驚險。

消防員趕到後，迅速架起超長爬梯到兩人位置，期間上方的玻璃窗掉落，令女孩害怕大叫，鄰居大叔一邊安撫她，一邊協助她先爬梯離開。女孩安全到達地面後，他亦順著爬梯回到1樓家中，事件中無人受傷。

事件引起網民紛紛留言讚賞，「影片中看到他爬窗的時候腳是震的，他自己也害怕，真的佩服」、「這樣的捨命救人，簡直是再生父母」。

內地傳媒訪問鄰居大叔，他名叫許亮，曾經是一名武裝警察，

其實當時我也很擔心，但不知道是哪來的動力，看到女童驚慌所以就安慰她，看到她身處的位置危險所以就帶她轉移位置，希望這種正能量能繼續傳遞下去。

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責任編輯：王明芳