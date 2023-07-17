【颱風泰利】3男子8號風球下滑浪　網民狠批：出事唔好搵人救

▲ 3男子8號風球下滑浪，網民狠批：出事唔好搵人救！

颱風天時一定要注意人身安全，不要做冒險的事！然而有市民發現，本港在颱風泰利吹襲下，竟有3名男子在懸挂8號風球時出海滑浪，猛烈風浪更一度將男子拍入水中，非常「牙煙」，引起熱議。

最新影片：

網上流傳一段影片，顯示本港在今日懸挂8號風球期間，有3名男子出海滑浪。影片可見，3名男子一開始趴在滑板在水上滑動，中間一名男子在滑動數下畜力後，突然跳起站上滑板，在海浪上滑行。但不出幾秒，海面上突然翻騰起巨大浪花，瞬間將男子擊入水中，只剩滑板在海面漂浮。隨後，被擊入水的男子冒出頭，反映他並無大礙，影片到此作結。

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網民：出事唔好搵人救

有網民將此影片轉發到Facebook群組「真屯門友」，引起熱議。網民批評影片中滑浪的3名男子，在8號風球下進行此等具危險性的運動項目非常不恰當，萬一出意外更將救援人員置於險境，行為非常自私。

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責任編輯：羅嘉欣