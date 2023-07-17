【盜竊案】一日2宗街頭兜搭盜竊案　2老翁遭女子盜走金鏈

▲ 一日2宗街頭兜搭盜竊案，2老翁遭女子盜走金鏈。（資料圖片）

8號風球下，今日（17日）接連發生2宗盜竊案。警方今早11時許接報，指在深水埗汝州街257號一單位，被一名女子盜去一條價值約1.8萬元的金鏈，該名女子其後逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列盜竊，交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

案件中，68歲事主沒有受傷。警方正追緝一名年約40至50歲女子，中等身材。據了解，事主在街頭被該女子兜搭上樓，期間事主遭女子搶去金鏈。

而在今日下午1時許，一名男子報案指在荃灣鱟地坊70-72號址一單位，被一名女子盜去一條價值約7.8萬元的金鏈，該女子其後逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列盜竊，交由荃灣警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

案件中，76歲事主沒有受傷。警方正追緝一名年約50歲女子。據了解，事主同樣在街頭被該女子兜搭上樓按摩，期間女子趁事主洗澡時偷去金鏈。

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記者：黃穎津