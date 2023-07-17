【DSE】10A狀元劍橋畢業一度迷失自己　麥明詩鼓勵應屆DSE考生訂人生目標

▲ 麥明詩分享自己的升學心路歷程。

還有2天便是DSE放榜的日子，考生要面對自己的成績，考得不好的要決定升學還是出來工作，考獲大學入場券的就是煩惱JUPAS選科，作為過來人的麥明詩，當年會考考獲10A佳績，後來再於劍橋大學畢業，基本上已經「打爆機」，但原來站在頂尖的她，一度迷失自己，她早前就上《試當真》節目接受許賢的訪問，分享自己的升學心路歷程。

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考獲10A佳績的麥明詩再獲劍橋大學取錄，她表示很早的階段已經嘗到大眾界定的成功，其實也不等於解決了所有問題，每一刻的成功都是租借回來，換來有限期的舒適和快樂，但租借過後總有一天要償還，別以為放榜這一刻取得好成績後，之後就不用努力，這是錯誤的想法，其實大家都需要繼續努力。

▲ 麥明詩表示最重要給自己一個大方向。

直到完成學業後麥明詩回港選港姐，順利摘下冠軍，開始成為一個演員，她才開始發現迷失了自己，不停問自己什麼叫「足夠」？

她說:「迷失一刻未必是公開試一刻，反而是不知道甚麼才是足夠，我在學校拿到最高的成績，我就會覺得是否還不夠?那麼在我得到公開試的成績後，我也考進了世界比較頂尖的學校，這些是否也夠呢?甚至到勝出了《香港小姐》比賽， 覺得應該夠吧?又會發覺得其他人當上了女主角，別人的劇集又很有名，得到很高的收視，究竟我這個追逐的過程，有沒有一個終點呢?」

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求學是了解自己的一個過程

她坦言學生最重要是找到自己的人生目標，在求學的過程中，發現自己的優點和缺點，讀書其實是了解自己的一個過程，

最重要不是讀書成績好不好，而是你有多了解自己，坦誠接受自己的優與缺，然後可以很坦誠面對，再分析到底這個環境有甚麼適合你。

當為人生做決定時，總會迷惘，「其實需要一個中心思想，究竟你是想要達到甚麼目標，或是這個東西可以怎樣提升你的能力，而這幾樣東西，到底最後怎麼可以相得益彰?我自己對這個概念，有一個大方向，我不會做一些無關的東西，但這東西並不是刻意的，比較像是你的直覺，讓你覺得這樣東西是對的。」

如果英文不好，你有沒有努力把自己的弱點提升，你可能每天上YouTube看BBC News都可以學習到，或是你用一年時間到其他地方working hoilday，每天都說英文，其實自然就會好，反而見要想清楚長遠有什麼目標，而他現在有什麼欠缺的能力，然後就去補回那些能力。

許賢:努力必須靠自己

而同是過來人的許賢就表示，自己都曾在讀書中迷失，特別在大二、大三的時候，他很想一出來工作就是自己喜歡的工作，畢業於理工大學會計及金融科系的他，最後沒有從事相關職位，反而做了一個Youtuber，他說:

勇氣是靠別人給的，但努力必須靠自己。在人生裡面要不斷了解自己，才可以擴大自己的圈子，同時亦要認識世界，世界的圈子才會不斷擴大，然後重疊的位置才會愈來愈多，這邊就是我們應該要去的位置，就是我們有熱情的位置。

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責任編輯：王明芳