【新梁祝】梁非同演祝英台注入靈氣　國家級梁兆明育兒重自由發展

▲ 梁兆明（左）梁非同合演《新梁祝》。（攝影:湯致遠)

現在播出的TVB劇集《靈戲逼人》，由龔嘉欣演花旦，以恐怖喜劇來包裝，無非令粵劇這個傳統技藝年青化。但不論時代怎轉，粵劇演員為表演長期付出的鍛練和鬥志，始終是最核心的價值，作為國家級演員的梁兆明，自小在戲行浸淫成長，最能明白這個道理。

近年由彭美施出品的新派粵劇，以全新手法重繹戲寶，頗受觀眾歡迎。繼《呂布情傾貂蟬》、《武俠》、《經典折子戲》、《新胡不歸》之後，第5齣創意作品《新梁祝》，便起用當紅文武生梁兆明夥同正印花旦梁非同，並斥資百萬以嶄新舞台技巧重繹此家傳戶曉的愛情故事。

▲ 現在做宣傳要好多心思，早前他們便去跟港鐵站打卡。

說到淒美愛情傳奇，民間故事《梁祝》的感染力不遜西方的《殉情記》，多年來成為不少創作人帶來靈感，由戲曲、電影、劇集都曾改編，當中樓台訣別、十八相送、哭墳葬蝶都深入民心。

跟梁非同演《梁祝》

具資深演出經驗的梁兆明，自然不會陌生。「以前上海戲曲最常演《梁祝》，我都看過不少，也演過多次折子戲，今次則是長劇，由頭演到尾，除要熟悉劇本、唱腔、情感，也要適應全新的舞台裝置，隨著科技進步加入光影元素，不是要超越經典，而是更能迎合時代。」

新晉花旦梁非同演祝英台，她表示今次既要反串，也需要演繹男腔和造手，同時情感起落大，挑戰不少，幸跟前輩梁兆明合作，得不少指點。作為前輩，他對這位小師妹讚許有加。「看著她入行，一直十分努力在成長及進步，是擁有良好有條件的好演員，也頗得觀眾認同。」

▲ 梁非同要反串男生感挑戰大。（攝影:湯致遠)

珠玉在前，今次他跟梁非同交流最多的，便是角色性格。「梁山伯是一個十分穩重、正直和單約的人，否則也不會一直不知祝英台是女人，但演得太沉實，變化或會不大，現在也在提議是否可加入一些讀書跟同學互動場面，會更有土人趣味。

他亦認同優秀的粵劇演員，應要文武兼備。「我最初入行是做武生，通過經驗累積，就會向多方面發展，尤其廣東粵劇不如京劇分得仔細，當演員去到一個地步，就要能夠兼顧文武戲，譬如我演過的周瑜、岳飛，便兩者兼備，所以最重要是看角色的要求。」

15歲踏台板

梁兆明13歲加入湛江小孔雀粵劇訓練班學戲，他自言是受家人薰隊喜歡戲曲，就立志以此為職業。「因我爸爸都是從事戲行，我小時候常常看神功戲，就被舞台世界吸住了。」

他坦言少年時學戲的訓練過程並不易捱。「香港小朋友學曲，只以興趣出發，我們就比較艱辛，因要由基本功學起，清早4點便起床練功，6點吃過早點後再練，一直練至晚上，如此密集式地鍛練了兩年，便已經要上台演出，累積表演經驗。」

▲ 已屬國家級演員的梁兆明，小時候已立志以此為終身職業。（攝影:湯致遠)

他15歲開始踏台板，因當時剛值變聲期，演出有限制，就由一些花旦角色開始，第一部演的是《白蛇傳》，97年他獲林家聲賞識，引薦他成為已故名伶林錦堂收為入室弟子，並領銜主演多套粵劇，演出足跡遍及世界各地。

梁兆明至今已成當花文武生，他一直不忘師父的教誨。「師父雖然很嚴厲，卻教了我很多事，讓我明白演員要一直保持狀態，要不停學習、求變，10年前的表演方法，不能照搬在今日，要懂得吸收、轉化新事物，人物是由演員去塑造，這關乎個人修為，不能被樣板限制，才能吸引觀眾。」

▲ 不少藝人都是戲曲迷，前亞姐黎燕珊便是其一。

讓兒子自由發展

2012年他以「優秀人才入境計劃」，跟妻兒定取香港，不經意已過了十年。梁兆明深感相比亞洲其他地區，香港對粵劇的需求和配套都十分完善，亦見到年青觀眾增長，像梁非同這些新一輩演員也已出現，因此對戲曲表演行業都十分樂觀。

他兩個兒子在香港讀書，亦對父親的工作很是支持，但說到將來會否繼承衣缽，梁兆明笑言：「學戲這條路好辛苦，除非他們有好大的興趣，否則不能強迫，也不能勉強，讓他們自由發展興趣更好。」

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記者:陳家昌