【升學出路】IVE工程女生獲獎學金　赴英國升學邁向科研及飛機師夢想

▲ 兩位IVE應屆畢業生陳伊霖（左）及張喬惠（右）獲頒獎學金，新學年將遠赴英國升讀大學。（學校提供圖片）

中學文憑試（DSE）周三（19日）放榜在即，兩名來自香港專業教育學院（IVE）工程學科女生，均曾經在學習路上迷失方向，但堅持個人興趣及專長，在職專教育路上覓得合適跑道，已獲頒獎學金支持她們二人赴英升學，分別直奔醫療創科及飛機師的夢想。

今年有12名IVE學生獲頒賀維雅基金會獎學金。其中陳伊霖（October）曾在高中選修歷史科成績徘徊在合格邊緣，但透過資訊及通訊科技科初嘗編寫網站、參加電腦編程技能比賽，發現自己對電腦及電子工程的興趣，距離中學畢業尚餘1年仍毅然轉讀青年學院職專文憑（電子及電腦工程）課程。在學期間，陳同學有機會參與研發「家居智能護士」智能醫護裝置，並在樂齡科技設計比賽獲獎，燃起她對生物醫學工程及研發的熱忱；畢業後升讀IVE電腦及電子工程高級文憑，去年參與開發「iStick」智慧導行杖。

另一名工程女生張喬惠（Karry）自小因電視劇熱潮而嚮往投身航空業，長大後一次搭飛機無法即時降落的驚險經歷，令她對飛機結構及運作更感好奇，確立成為飛機師的目標。為更全面認識業界運作，她早年報讀IVE航空學高級文憑課程，學習飛行執照理論、飛機系統等知識，以及模擬飛機操作訓練等，去年暑假獲學校安排到機管局實習，負責監測機場路面的安全及清潔狀況。

陳同學將於新學年赴英國倫敦國王學院修讀生物醫學工程學士課程，並計劃繼續升讀碩士課程，再返港加入本地醫療創科團隊作出貢獻。張同學則會赴英國大學修讀航空太空工程相關學士課程，並計劃畢業後返港投考本地航空公司見習機師培訓計劃，成為航空業生力軍。二人亦鼓勵應屆文憑試考生以平常心面對放榜壓力，從個人興趣及專長出發，不要將選擇局限於傳統升學途徑。

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責任編輯：馮琪雅