【書展2023】聯合出版集團推逾300種新書　設元宇宙展區派3,000枚限定NFT

▲ （聯合出版集團提供）

今年香港書展將於 7 月 19 日至 25 日於香港會議展覽中心舉行。聯合出版集團旗下參展公司，合共租用逾 200 個展位，推出 300 多種各類新書，與讀者共享閱讀樂趣。

集團副董事長兼總裁李濟平先生表示，集團在書展設立展區（編號：1D-B02），以 35 周年宣傳語「閱‧無止境」為主題，現場展示經全民票選的「35 年，35 本最美的書」以及《讀書雜誌》《美術家》雜誌集團35周年特刊。現場搭建「SUP元宇宙小鎮」，以 LED 電子大屏方式呈現，供市民實時互動體驗，了解出版文化及藝術產業發展現狀。元宇宙小鎮包含SUP中心廣場、出版社區、書店街、印刷基地、藝術中心、電子教育城及新媒體休閒區7大區域，其中更設有互動遊戲等，答題成功者可免費領取限定NFT 藏品「35 周年紀念勳章」，限量3,000枚。

多名兒童文學作家推新書回望青葱歲月

呼應今屆香港書展主題「童來悅讀少年時」，聯合出版集團旗下各出版社推出一眾新書，並為親子閱讀提供平台，如著名藝術家李志清的《記得當時年紀小——李志清的筆墨下》， 記載了物質匱乏、但心靈卻豐盛的生活片段；《另類金庸——武俠以外的筆耕人生》 （鄺啟東著，香港中華書局）品味不同時期、不同身份的金庸，是「金迷」不容錯過的必藏書。《致我們的中學時光》（范永聰、范詠誼與楊映輝合著，萬里機構）回顧在公共屋邨生活的難忘歲月，曾獲香港教育城「十本好讀」等多項獎項。

亦有3位年度作家阿濃，周蜜蜜及孫慧玲合著的《香港兒童文學名家繪本集套裝》（ 新雅文化），以繪本集形式精選多位香港兒童文學名家作品，並推出系列有聲書版本， 紙電結合幫助孩子體驗故事魅力。「知書‧新雅有聲童書館」系列有聲書（聯合電子、 新雅文化）收錄香港兒童文學名家作品，邀得城中名人傾情演繹、電台主播等專業主 演，有助小讀者在沉浸式聽讀體驗中提升語言學習興趣。「認識香港系列——五感識 香港」（新雅文化）更精選具代表性及可持續發展的事物，從5種感官角度出發，立體呈現香港魅力。

星級作者新作重溫香港往昔

第13屆全國人大常委譚耀宗的《譚情說政 40 年：從打工仔到全國人大常委》（香港中華書局）紀錄他 40 年從政經歷，既有與不同人物的交往，亦有鮮為人知的點滴，有助年青一代了解「一國兩制」的誕生以及 不同時期政策的發展。近年香港非物質文化遺產獲更多關注，劉智鵬、黃君健及盧惠玲合著的《香港中式長衫和裙褂製作技藝》及《港式奶茶製作技藝》（香港中華書局） 帶領讀者欣賞傳統技藝，體會其傳承體系及文化意涵。

香港歷史愛好者、收藏家鄭寶鴻今年推出兩部新作《香港戰後紀事 1945-1949》 （香港中和出版）及《重建香港——港島地標的消失與誕生》（香港商務印書館）， 反映今日繁榮之香港曾走過的艱苦之路。 另外，岑金倩與汪明荃合著的《八和的華麗轉身——重塑傳統品牌》（香港三聯 書店）講述八和會館透過系列經營推廣策略，將傳統藝術生生不息傳承下去。

《溫拿 50》（簡嘉明著，香港三聯書店）從多角度回顧香港華語樂壇殿堂級樂隊「溫拿」的輝煌星途。《踏著 Beyond 的軌跡——歌詞篇》 （關栩溢著，香港中華書局）收錄傳奇樂隊 Beyond 不同時期作品歌詞的評論文章，見證時代及藝文思潮轉變。唱作巨星陳百強逝世 30 周年，《盼望的緣 份——陳百強》（夏妙然著，香港三聯書店）邀請多位曾與陳百強合作或深受其影響的著名歌手、詞人等對談，重溫 1980至90年代香港流行文化盛況。

「一本讀書會」

香港文化電商平台「一本」，今年繼續舉辦全港最大型網上書展，數十萬種圖書和文創產品提供優惠折扣，線上線下協同，為讀者提供豐富優質的文化產品和服務。 另外，「一本」今年啟動全新升級會員計劃「一本讀書會」，旨在滿足愛書人對 文化藝術產品和服務的全方位需求，包括全場最高 8 折購書優惠、每年超過 100 種 電子書贈閱、一線文化藝術名家系列講座、各類讀書會及閱讀沙龍、本地知名藝團購 票專屬優惠等，打造浸潤式藝文體驗，讓愛書人以書相會。，「一本讀書會」將在書展現場舉辦閱讀推廣發布儀式暨文化沙龍，邀得陳美齡、陳倩揚及蕭欣浩等閱讀推廣人，

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責任編輯：李芷玲