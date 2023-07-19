【DSE2023】肌萎症考生戰試場英文未達標　冀重讀入大學延「文人」夢

▲ 患有先天性脊髓性肌肉萎縮症的林凱涵，以「天生我才必有用」勉勵放榜生及頑症病人（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，應屆考生之一、患有先天脊髓性肌肉萎縮症的林凱涵，考獲6科14分成績，惟英文科未達大學最低要求，他計劃重讀1年，冀將來可入讀大學的中文及歷史課程，並引用李白詩句「天生我才必有用」，勉勵放榜生及同樣面對頑症的病人，不要被成績或身體殘疾定義自己的人生。

林同學應考4個核心科目、中國歷史和資訊及通訊科技兩個選修科，考獲6科14分成績。他指成績屬意料之內，因手部肌肉亦受病患影響，容易乏力，寫字速度較慢，「可能寫45分鐘就要唞一唞」，例如中文科聆聽部分未及寫下重點，影響到該科整體成績僅得第3級；應考中史科尾段時已感「有心無力」，但熱愛中國文學及詩詞創作的他，早已奠下穩健語文根基，故此對中史科非常有信心，最終考獲第4級成績。

惟他的英文科成績未達大學最低要求，遂決定重讀1年，重修中英文，他稱有信心可獲佳績，希望可考入城市大學的中文及歷史課程，將來畢業後可成為中文老師或舉辦詩詞興趣班推廣中國文化。

他亦引用唐朝詩人李白《將進酒》其中一句，「天生我才必有用」，勉勵放榜失利的考生不要被成績定義自己的人生，亦鼓勵同樣面對頑症的病人不要放棄，繼續憑著毅力及信心，追尋自己的夢想。

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記者：李芷玲