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【自資院校】珠海學院擴內地招生、DSE 12分即免學費　校長陳致：2023是涅槃重生元年

社會 19:36 2023/07/17

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香港珠海學院校長陳致揚言今年會是學院「涅槃重生的元年」。（學校提供圖片）

近年屢傳「殺校」的香港珠海學院今日（17日）宣布多招救亡，包括推出銀彈吸引本地生報讀，中學文憑試（DSE）達到入讀大學門檻「33222」12分，便可獲新增的專項獎學金，再加上政府資助，相當於全年學費全免；若達到15分可獲額外的生活補助，分數愈高所獲金額愈高，倘達到18分，更可獲得最高3.5萬元生活補助，另擴大內地招生途徑，校長陳致揚言今年會是學院「涅槃重生的元年」。

珠海學院近年收生不足，據教育局去年公布數據，本學年第1年學士學位課程只取錄37人。珠海學院校長陳致今日透過新聞稿，承認近年由於地域環境和政策因素，學院發展遇到了重大挑戰，但自前年廈門國貿教育正式控股學院，成功將危機轉化為機遇，學院將持續拓寬和深化與國內、國際高水準大學合作， 拓展學生的國際交流和實習機會，為他們的未來成功奠定堅實基礎。

陳致更揚言，未來數年將是香港珠海學院與內地聯動、「大踏步向前的新契機」，「2023 年，註定是香港珠海學院涅槃重生的元年。」 他指，珠海學院已獲准於今年啟動內地高考統招，今年9月將迎來第1批新生，共涉100名內地生，再加上碩士課程學生，今年9月在校生總人數預計超過1,500人。

本地生源方面，校方在本港主要區域全面推出宣傳招生廣告，同時針對重點中學採取精準宣傳策略，宣講場次較去年增加40%以上，另增設屯門市區收生中心，結合原有的九龍區收生中心，集報名、面試、錄取功能於一體，便利屯門及油尖旺地區學子報讀，同步提升學院知名度與社會形象。

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責任編輯：馮琪雅

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