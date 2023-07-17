【敦煌莫高窟】呂志和首次到訪敦煌　形容「內心的悸動難以言喻」

▲ 呂志和（右二）觀賞石窟的壁畫。（呂志和獎提供）

敦煌莫高窟是中國規模最大及歷史最悠久的佛教歷史遺迹之一，亦已獲聯合國教科文組織列入「世界遺產名錄」。「呂志和獎 - 世界文明獎」的創辦人、嘉華集團主席呂志和日前與太太首次到訪敦煌，形容「內心的悸動難以言喻！」，提到最深刻是到訪西千佛洞觀賞千手觀音璧畫，「每條頭髮都畫得好精細」，認為在當時能夠有如此精細的畫功是非常難得。

呂志和並出席「呂志和獎」正能量獎得主、敦煌研究院名譽院長樊錦詩的保育敦煌活動，感謝其窮一生精力，堅持守護及保育莫高窟，令世界有機會欣賞這種融會古文明的輝煌文化；而樊錦詩亦決定將所獲得的2000萬獎金，設立專項基金，全數捐予敦煌的保育傳承工作，指敦煌成就了她，「沒有敦煌也沒有我」，以後會繼續把敦煌的事，做得更好。

▲ 呂志和（中）與夫人（左）及「呂志和獎」總經理程珍到訪敦煌參與保育座談會。(呂志和獎提供)

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記者：TOPick港聞組