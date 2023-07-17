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【升學出路】首推應用教育文憑課程畢業可考公務員　港專設20選修群組及5補充科

社會 20:15 2023/07/17

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香港專業進修學校將於9月開辦的DAE課程中，全開20個選修群組及5個補充科目。（港專網頁圖片）

本港升學出路多元，政府於去年施政報告提出全新的應用教育文憑（DAE）課程，助學生銜接升學，香港專業進修學校將於9月開辦的DAE課程中，全開20個選修群組及5個補充科目，讓學生靈活選科，掌握現今所需技能。

DAE課程為中六離校生和年滿21歲的成年學生，提供取得等同中學文憑試5科2級（包中英文科）的學歷銜接升學。港專全開5個補充科目，包括「生涯規劃」、「數碼公民」、「人際傳意與個人發展」、「科技創新技能」及「延伸數學」，學生可在必修科目外，自選搭配其中2科補充科目及1個選修群組，或以3個必修科目搭配全部5個補充科目，校方指，選科模式自由多元，能夠讓學生按個人需要及興趣靈活選科，掌握現今世代所需技能及知識。

除全開新增的補充科目外，港專亦會全開20個職業導向及貼地實務選修群組，如紀律部隊、醫療護理、日韓語、幼兒教育，以及運動管理等熱門科目，讓學生按興趣及志向選科。畢業生符合資格投考救護員、助理外勤統計主任及二級懲教助理等公務員職位，或升讀副學位。

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責任編輯：馮琪雅

DSE 中學 香港專業進修學校 施政報告

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