【高官出訪】麥美娟與全國青聯就協助港青融入國家發展大局等交換意見

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟。（政府新聞網圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟繼續訪京行程，她和團隊今日與全國青聯負責人會面，就協助港青融入國家發展大局和進一步鼓勵兩地青年交流等工作交換意見。

麥美娟早上先探訪參加香港金融青年會在「青年內地實習資助計劃」下到北京進行金融專題實習的香港青年。

下午，麥美娟則前往故宮博物院，主禮「粵港澳青年故宮實習計劃」開學儀式，並參觀實習場所。她致辭時表示，港府非常重視青年發展工作，實習計劃在三年疫情後得以在今年暑假重啓，讓香港16名青年可以在故宮博物院進行六個星期的實習體驗。她寄語實習生未來繼續為國家的文博產業發展貢獻力量，一同推動香港在國家「十四五」規劃下發展成為中外文化藝術交流中心。

與全國青聯負責人王藝和全國青聯秘書長劉愛平會面時，麥美娟感謝全國青聯一直鼎力支持特區政府的青年發展工作，讓香港青年能夠透過親身體驗，增加對祖國的認識和身分認同。她亦鼓勵內地青年到香港進行交流回訪，多了解香港文化和社會狀況，促進兩地青年的相互認識。

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟。（政府新聞網圖片）

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟。（政府新聞網圖片）

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責任編輯：戴朗希