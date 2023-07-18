【學生會】前浸大學生會成員終極上訴駁回　網上平台改名續關心校政

▲ 遭校方禁止參與學生組織管理的浸會大學學生會幹事會內閣「滄溟」成員，上月向校方提出「終極上訴」被駁回。（資料圖片）

遭校方禁止參與學生組織管理、已總辭解散的其中4名浸會大學學生會幹事會內閣「滄溟」成員，上月以個人名義，向校方提交公開信，向校方提出「終極上訴」，前學會幹事會成員稱日前接獲結果，指校方維持原判，全部上訴被駁回。涉事學生已另組學生網上平台，稱日後會繼續關注浸大校政及發聲。

另組網上平台 稱續關注校政

前浸大學生會幹事會內閣「滄溟」，早前遭校方以政綱及年度計劃書等內容「不符社會標準和價值觀」為由，禁止參與校政至明年8月。被匿名投訴的其中4名學生，上月向浸大校長衞炳江發出公開信，促請公開投訴信及調查報告內容，校方當時重申已交代滄溟發表資料所涉問題。

由浸大前學生會幹事會在社交媒體設立「滄溟」聯合上訴平台，日前已改名為「浸大黐線佬」，批評校方以「莫須有」罪名打壓異己，指其從未提供調查報告、充分解釋懲處理據。浸大昨日最新回覆，未有正面回應，僅稱已完成處理「滄溟」個別成員就校方早前進行紀律處分提出的上訴，並把決定通知相關學生。而學生平台稱，日後會繼續關注浸大校政以及社會時事，成為其他學生都可以參與的平台。

「滄溟」聯合上訴平台早前曾發放錄音，指校方代表開會時稱「你打我一拳，我一定踢番你一腳」；校方上月初曾指學生未知會與會者便自行錄音及節錄發布的做法不能接受，並說會按既定程序調查及適時啟動紀律程序。校方回覆表示，學生紀律程序涉及私隱，不會評論個別個案詳情。

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記者：馮琪雅