【DSE2023】王錦輝中學尖子獲牛津有條件取錄　面試秘訣展自信願發問勿怕錯

▲ 張鈞朝在放榜前已獲英國牛津大學物理系「有條件取錄」，希望以量子技術研發全球最快速的電腦處理器，推動人類科技發展。（陳靜儀攝）

文憑試明日（19日）放榜，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學中學部應屆文憑試考生張鈞朝，有信心考獲4科5**佳績，在放榜前已獲英國牛津大學物理系「有條件取錄」。他分享全球尖子慕名入讀的名校面試成功秘訣，全憑展現「自信、願意發問」，當場不懂回答艱深的物理題，亦要放膽表達想法、向教授發問。

這位尖子直言，本港社會側重商科及醫科，在本地大學讀科學出路少，他希望到知名度高的學府，助他達成目標，以量子技術研發全球最快速的電腦處理器，推動人類科技發展。

升讀物理 冀助人類科技發展

王錦輝中小學中六生張鈞朝直言，如要考入牛津，「成績好是基本條件」。他表示有信心在文憑試考獲學校預測的4科5**、3科5*成績，即能夠「超標」達到牛津大學物理系開出的1科5*及4科5的取錄條件。

他透露，牛津入學面試內容是即場考核物理題，題目艱深，並非所有問題都懂得作答；但他當時仍放膽表達與問題有關的想法及解題思路。其中一條面試題目，要求他即場計算緊急剎停車輛所需的時間，他初時也未能解答，而是指出題目涉及減速概念，再嘗試逐步推展，並主動向面試官發問，獲得面試官「提示」，最終逐漸了解答題要求。他亦分享面試秘訣：

需有信心、不怕自己錯，展現出並非只會做題，而未能主動請教人。

▲ 張鈞朝分享面試秘訣，指需有信心、不怕自己錯，展現出並非只會做題，而未能主動請教人。（陳靜儀攝）

遇艱深題目 放膽表達想法

中五時，張同學曾與同學一起參加青少年科技創新大賽，研發以納米金棒，監測溫度及時間的標籤「GOLDIN」，應用於監測疫苗變化，並憑該發明獲得高中生物與健康組別的一等獎，代表香港參與日內瓦國際發明展；他更曾在中一完成具中六程度的科大物理課程，相信遞交豐富的個人陳述，對於考入牛津是非常重要。

張同學熱愛科學，獲牛津取錄前，他在本地首選科技大學工學士及工商管理學士雙學位課程。不過他認為本港社會側重商科、醫科，直言在本地大學修讀科學出路少，同時大部分科研人才均是從外國回流，希望遠赴海外，到科學排名、知名度高的外國大學學習，推動人類科技發展。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷