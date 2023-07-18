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【DSE2023】應屆尖子自喻「濕水海綿」　具天資仍需後天努力

社會 00:00 2023/07/18

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張鈞朝（右）認為後天的努力很重要，需要不斷學習，累積知識。旁為浸大附屬學校王錦輝中小學中學部首席副校長（中學部暨國際教育部總監）廖詠琪。（陳靜儀攝）

獲牛津大學物理系「有條件取錄」的文憑試考生張鈞朝，自言具備天資，但形容「海綿不沾水，只是乾的海綿」，強調後天努力同樣重要。他分享自中四已開始備戰文憑試，又形容只為應付學校測驗而溫習的做法「失敗」。

中四備戰DSE　「為測驗溫習失敗」

就讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學中學部的張鈞朝，獲學校預測在文憑試考獲4科5**、3科5*成績，他自言具備天資，較其他同學「轉數快」，別人或需花1分鐘思考問題，他僅需10秒便能拆解；中三起，每年均考獲全級第一。他更指，不會為應付測驗而溫習，認為學習知識後，應該通過完成作業、練習而將知識「入腦」，更將應付學校小測而溫習的行為視為「失敗」。

然而，張鈞朝認為後天的努力同樣重要，需要不斷學習，累積知識，於是從中四開始備戰文憑試，並非中六才發奮。他更分享，在中一時，便參加具中六程度的科大物理課程，坦言最初未能聽懂課堂內容，但憑努力自習，成功取得B級成績。

體驗打工　離舒適區汲人生經驗

文憑試後，校長曾建議張鈞朝回校幫助師弟妹補課，但他卻選擇到會所接待處打工，處理簽場事務。他解釋指，自己是從母親身上學習，期望仿效她在當年高考後，到牛仔褲工廠工作的經歷，離開舒適區，體驗新事物，汲取人生經驗，以免日後再無機會接觸服務業；他亦笑指，「毋須用腦挺好玩」。

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記者：梁凱婷

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