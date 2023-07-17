【升學出路】明愛白英奇推健康科學文憑　DSE中英文達1級即可報讀

▲ 明愛白英奇專業學校健康科學系將於2023/24學年開辦1年制的健康科學文憑課程。（學校網頁圖片）

近年醫療學科備受熱捧，明愛白英奇專業學校健康科學系宣布，將於2023/24學年開辦1年制的健康科學文憑討課程，為學生提供健康科學科基礎知識，為他們成為健康護理人士鋪路，設120學額，完成中六並於文憑試中英文科最少考獲1級即可報讀。

明愛專上學院協理總監（入學、就業及公共事務）李家禧指，新課程設有明確升學及就業階梯，完成課程的學生可以升讀配藥高級文憑或健康護理高級文憑；完成高級文憑，可以選擇升讀3年半全日制護理學（榮譽）學士學位課程（應用學位）成為註冊護士、或3年兼讀制的健康 科學（榮譽）學士學位課程成為醫療事務專員。完成配藥高級文憑，並有意就業者可成為藥房配藥員，而完成健康護理高級文憑，並有意就業者可成為健康護理工作者。

明愛專上學院健康科學院及明愛白英奇專業學校健康科學系今日（17日）亦公布，近日合共接獲1.6萬宗入學申請，多於去年同期，物理治療及登記護士等個別課程更多達66人爭1個學額。

明專健康科學院院長陳磊石認為，申請上升顯示學生及家長對於課程有信心，而且醫療行業渴求健康科學相關人才，相信取錄更多的學生，未來可以填補市場人手不足的情況。

李家禧呼籲應屆文憑試考生以平常心面對放榜，不同成績亦有不同的入學起步點，不論成績如何，仍有機會邁向理想的職業專才終點。

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責任編輯：馮琪雅