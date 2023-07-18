【育兒辛酸】照顧嚴重智障女壓力爆煲　港爸媽患抑鬱萌死念︰不如買包炭解決

▲ 有港爸媽照顧嚴重智障女兒壓力爆煲，因而患上抑鬱症甚至萌死念。

父母要照顧有特殊需要的孩子，付出的心力倍增，難免有身心俱疲的時候。日前有港媽在社交媒體投稿分享，她與丈夫為照顧嚴重智障的女兒壓力爆煲，更患上抑鬱症，甚至萌生死念。

難忍親朋指點外人目光

該名港媽昨日（17日）在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，詢問「當你發現原來你嘅仔女係嚴重智障，你會點做 ？」她指有人會說「佢點都係你仔女，點都要照顧佢一世」，也有人會講「不如送養，無謂辛苦自己」。說來容易，但當事情發生在自己身上時，她不知哪一個選擇才是正確，而她的女兒是嚴重智障，沒有自理能力。她寫道︰

我都預咗親朋戚友有說話，例如話你兩公婆有病遺傳咗俾個女，又話照顧得唔好先咁，其實我哋咩事都冇；我都預咗出街俾人望，惟有做好自己……

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可是夫妻承受巨大壓力，一方面擔心安排女兒住院「驚佢俾人打」，送走她又怕被人責罵。二人因此患上抑鬱症，要定期覆診，也難以照顧女兒。他們不時出現負面情緒︰

曾經，我哋去超市買嘢，老公話不如買包炭解決咗佢，我忍住淚拉佢返屋企，大家攬住喊，嗰刻係好無助。

面對這個困境，她直言「呢刻我哋好辛苦」，已經不想理會別人批評他們是否「有考牌嘅父母」。

網民鼓勵︰唔好放棄

帖文引發網民熱議，鼓勵這對父母要振作，更不要走上絕路。有網民表示，「嚴重（智障）基本上一定要搵院舍」、「建議你搵社工幫手」、「無知親戚俾埋啲無知comment就唔好見佢哋，一家人感受最緊要」、「唔好放棄，仲有好多人愛你哋」。

有同路人分享，「惟有當個天要訓練我哋嘅耐性，又真係俾佢訓練到我嘅耐性喎。」她坦言有時因小朋友的動作和聲音，要承受許多外人的目光，他們最初也不習慣，後來找到了應對的方法。她鼓勵這對父母︰

大家一齊加油呀！呢條路你唔孤單，好多人都一齊行緊，俾一個大大力嘅擁抱你。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳