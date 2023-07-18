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【貪心母女】僱主一家出門旅行家務助理堅持進屋打掃　CCTV揭帶女兒白食白住

親子 11:14 2023/07/18

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因為貪心，最後工都冇埋。

雙職父母很多事都沒有時間處理家務，有些人會聘請工人姐姐或家務助理幫忙。內地一個家庭一向有聘請家務助理打掃，日前一家出門旅行，對方就堅持要進屋打掃，原來對方趁僱主不在家，帶着女兒進去「白食白住」。

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一名網民在小紅書發文指，日前提早一星期向家務助理表示，一家人會出門旅行，不用對方來打掃，但家務助理卻以剷貓砂、澆水為理由，堅持要留守；雖然事主覺得奇怪，但沒有想太多。然而當事主回家後發現多了一雙陌生鞋子，於是向家務助理了解，原來對方竟然趁他們不在家，私自帶自己的女兒入住。

cctv揭母女在事主屋企白食白住。(網上圖片)

事主得知後翻查CCTV，非常生氣，訓斥家務助理，對方聽完後還淡定自若地繼續打掃，後來卻轉變編出各種理由，包括對這個家有感情、姐姐突然感冒女兒不能去住姐姐家、女兒胃痛等等，試圖要保住飯碗，但事主覺得都是藉口，也堅信對方早有預謀。

家務助理與事主的對話。(網上圖片)

事主表示

這個阿姨才來我家工作2個月就自作主張，如果真的有困難應該提前溝通，我可以幫忙就幫，而不是直接把家人帶到我家裏。

事發後事主便將家政阿姨當場辭退、要求母女倆立刻搬走，但對方竟還厚臉皮地說出「工資上面我相信太太不會虧待我的」，聽到這句話更讓事主忍無可忍，「我都沒回覆她，直接關上大門，我心想我沒報警抓你都不錯了，還想在我這拿什麼好處。」

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責任編輯︰王明芳

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