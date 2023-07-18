【消委會】20款濕紙巾一款細菌量超標近500倍　2款含可致敏物

▲ (消委會提供)

消費者委員會檢測20款個人護理濕紙巾，發現「DAISO」樣本的細菌含量超標近500倍，抵抗力較弱的長者及嬰幼兒使用或會有更高風險。1款樣本所含溶液的酸鹼值低於內地標準的下限，容易引起皮膚痕癢或炎症。另外，2款樣本含有可致敏的化學物，有機會令使用者皮膚敏感。

是次測試涵蓋市面上20款較常見的個人護理濕紙巾，全部樣本均沒有消毒效能的聲稱，部分樣本於包裝上標示「純水」、「手口專用」等，大部分樣本聲稱適合用於嬰幼兒。按各樣本的包裝及售價計算，使用每張濕紙巾需花費$0.12至$0.80，差異可逾5倍半。

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測試發現全部樣本均沒有檢出大腸菌群、綠膿杆菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、以及任何真菌。惟1款樣本，「DAISO」驗出的細菌菌落總數高達10萬cfu/g，超出內地《一次性使用衞生用品衞生標準》所列的上限近500倍，反映樣本於未開封前可能已經受到微生物污染。消委會指，使用含有過量細菌的濕紙巾清潔面部、眼睛、嘴巴、私密部位等，有機會出現細菌感染，導致結膜炎、喉嚨紅腫、腸胃炎或發燒等症狀，提醒嬰幼兒及長者的抵抗力較弱，或更容易受到影響，照顧者須格外注意有關風險。

測試發現，「萬寧」所含溶液的酸鹼值為3.2，略低於標準所訂的範圍下限（3.5-8.5），其餘19款樣本皆符合標準的要求。消委會提醒，過酸或過鹼的溶液一般會對皮膚造成刺激，容易引起皮膚痕癢或炎症，建議消費者避免使用相關產品。

另有兩款樣本驗出防腐劑游離甲醛或對羥基苯甲酸酯。「759阿信屋」驗出0.0015%游離甲醛，而未有於產品上作出標示。「nepia」含2種對羥基苯甲酸酯，包括0.039%對羥基苯甲酸甲酯及0.021%對羥基苯甲酸乙酯，總含量並未有超出歐盟《化妝品條例》所訂的上限（0.8%）。消委會指，相關物質可能令人產生過敏反應，引致皮膚發炎，或會干擾內分泌系統，可能會增加患上乳癌的風險。

廠商回應

「759阿信屋」的廠商回覆指該產品現時已經停售。

「nepia」的代理商表示該產品，檢測出的對羥基苯甲酸酯可能源自溶液配方中的個別成分，認為含量屬安全範圍，若消費者有疑問歡迎致電查詢。另外，亦正與廠商研究於包裝加上中文成分標籤。

「萬寧」的生產商表示其產品所用的防腐劑於pH3-4酸鹼值的效能最理想，產品曾進行歐盟安全評估，認為於正常情況下使用，產品不會構成嚴重健康風險。

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記者：陳麗娜