【台灣旅遊】日本人譽為人生必遊之地　台中高美濕地觀全台最美夕陽

▲ 台中高美濕地，日落時份漫天彩霞，記者於6時半左右拍攝，以風車長堤橫空映襯，色調構圖也是一絕，不愧是全台灣最美麗的夕陽。 （攝影︰馮柏偉）

台中的高美濕地，被日本雜誌譽為「一生必遊之地」，更在世界七大天空之鏡中榜上有名，那片風車上的夕陽晚霞，其絢麗看完永炙心魂。濕地的泥灘，亦是不少招潮蟹、彈塗魚棲息之處，從指頭間的泥沼洞穴，移目至壯闊的地平線，台灣這天涯美景，留待你來細賞。

久仰高美濕地大名，這次來碰到天氣好的timing，更覺感恩。高美濕地是台中海線必玩的浪漫景點，也曾被日本雜誌評選為「一生至少必遊一次的絕景」，彩霞漫天焚燎，其壯麗度果無虛譽。

台灣獨有 雲林莞草保育區

高美濕地位於清水區大甲溪出海口南側，放目一片遼闊，日治時期的高美，日本政府除了設立學校，也開闢了高美海水浴場，當時昭和巴士早已在清水的高美路上來回馳騁，帶來海水浴場的榮景。

可惜1976年台中港完工啟用，浴場泥沙日漸淤積，遊客稀少，終告關閉，但沉寂了20幾年的高美海水浴場（高美濕地），卻以豐富的生態資源及種類繁多的候鳥在此棲息，再度吸引人們的重視。

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濕地面積達700公頃，由於其同時擁有泥質及沙質灘地，因而孕育出自成一角的濕地生態，包含了鹹淡水間的潮溪、沼澤、泥地等天然棲息地。2014年這裏更搭建了木棧道，讓遊客能親近生態，又能減低環境破壞。

高美濕地還有台灣獨有而稀罕的雲林莞草，導遊表示，這區的雲林莞草保育完整，「鄰近國家如韓國、日本也沒有發現，它屬於長年草，它甚至有『冬眠』的情況，秋冬時會變得枯黃，但保護根部，春天又會抽出新芽，現在夏天呈綠地毯的形態最是漂亮。」

雲林莞草吸收了來自周遭排水溝挾帶營養鹽的污水，不僅能淨化水質，更能提供底棲生物所需的有機物質，呈現一個微小的共生環境。

巨螯招潮蟹出沒注意

雲林莞草下的泥沼，有一個個的小洞，正是弧邊管招潮蟹出沒和棲息之處，碩大的紅色螯足的是雄性，相當好認，看看牠們緩緩一動一靜地爬行，傍晚時更是空群而出，細觀下相當療癒。

木棧道全長約690呎，遊客可於盡處走下泥灘，摸蜆之餘亦可等待落日，約5時30分的時候天色催黯，潮汐漸至，形成平緩的天空之鏡，亦是絕佳的打卡時份。到了6時多「鹹蛋黃」艷陽徐徐落下，映照層層燃灼的金光，以為這是戲肉？未算，我們的車子駛到風車大道上，風車陣呈斜角排開，暈染陣陣淡紫的彩霞，才是真正的 magic moment，看一次畢生難忘。

▲ 日落時候高美濕地歸鳥陣陣，映著西太平洋更見詩意。 （攝影︰馮柏偉）

高美濕地

交通︰搭乘台鐵海線的火車，於清水站下車，再搭乘巨業客運178公車、巨業客運179公車，可在高美濕地下車。從台中火車站出發，可乘309路巴士到高美濕地，車程約1小時

電話︰+886-4-2656 5810

網址︰ 高美濕地旅遊網，遊覽前宜上此網查看木棧道的開放時間、日落及潮汐時間，以免撲空。

住台中震大金鬱金香酒店

要往高美濕地，宜下榻台中市梧棲區最新的震大金鬱金香酒店，於今年3月才啟用，兩地車程僅約15分鐘，看完夕陽在此用晚餐，行程完善。

酒店屬於荷蘭的 Golden Tulip Hotel集團，在台灣目前共有4家。台中震大金鬱金香為4星級的商務酒店，理念承接荷蘭的「Play Time. Anytime」的精神，享受住宿與餐飲，並感受當地文化。酒店有118間房間，我下榻的家庭房型，空間寬敞，洗手設施、淋浴間與廁所分開，如此歐式設計在台灣也少有。

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酒店只有在1樓的禾憶歐亞餐酒館( Hoi Bistro & Bar)，挑高的空間結合紅磚牆柱的工業風設計，提供早午晚餐，相當全面。早餐供應到11點，對晚起的人最至適合，吃完到可到附近的梧棲老街逛逛。

餐廳由7月至8月期間，更有盛夏泰國美食節，泰式美食如打拋豬肉，咖喱雞、冰品等放題任吃，成人799台幣起，兩位成人同行699台幣/175港元，另加300或400 台幣( 75及100 港元)，更可追加主菜紅咖喱蝦蟹餐或燒烤蒜味香茅特選牛，滋味非常。

台中震大金鬱金香酒店

地址：台中市梧棲區築港路築港巷66號

電話 ：+886-4-2657 7001

房價︰即日至8月31日推出「涼夏旅遊趣」一泊一食專案，雙人房暑假優惠價3980台幣/996港元起，附每人泰式風味冰品一份及自助早餐一份。此外更「海線震精彩假期」，四選一套裝行程包括高美濕地賞夕陽生態假期、台中三井Outlet雪樂地、台中三井OutletT摩天輪、阿聰師芋頭文化館及一泊二食小旅行，平日優惠雙人房4980台幣/1,247港元起，四人家庭房7,780台幣/1,948港元起。

三井Outlet雪樂地 涼一夏

離台中震大金鬱金香酒店約5分車程，就可達著名的三井Outlet。除了是血拼好去處，近年這裏也開了個Snow Town雪樂地的設施，為全台第一家室溫14-16度的恆溫雪場，逾16,000平方呎的雪場裏，主要分為雪具租借、戲雪、遊戲、店舖及餐飲等區域，應有盡有，小朋友在此滑雪消暑，最是一流。

從日本引進獨家技術製成的雪花，是由乾淨的水質製做而成且不含化學藥劑，不用穿厚重衣物，到三井雪樂地就能輕鬆舒適地堆雪人、打雪仗。最大的賣點是有2條滑雪道，初級雪道專為幼童設計，僅1.5公尺高的坡道，適合親子同樂滑雪；進階的滑雪道則有3.1公尺高，刺激度較高，實行在台灣也感到雪國衝刺的快感！

▲ 台中的三井Outlet是血拼的好選擇，名牌林立折扣相宜，讚！ （攝影︰馮柏偉）

Snowtown 雪樂地

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段 168 號

營業時間：平日11am - 9:30pm、假日10am - 9:30pm（每隔兩小時會有 10 分鐘清潔時間，建議先上官網查詢）

門票：12 歲以下 680台幣/ 170港元）、12 歲以上 580台幣/145港元

旅遊Info

簽證：台灣入境前必須先申請入台證，可透過內政部移民署於網上申辦

貨幣：1港元兌3.9台幣

機票︰乘香港快運往台中，7月份來回票價$1,126起，查詢www.hkexpress.com

記者:馮柏偉