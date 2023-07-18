【消委會】酒家放題任食片皮鴨售罄　未更新餐牌為由拒提供會員優惠

▲ 市民惠顧酒家「晚市大閘蟹及片皮鴨任食放題」時，卻因片皮鴨早已售罄而未能享用。（資料圖片）

為吸引消費者，食肆不時推出堂食優惠作推廣，如「買一送一」、「任飲任食」等，有市民惠顧酒家「晚市大閘蟹及片皮鴨任食放題」時，卻因片皮鴨早已售罄而未能享用；更遭酒家以未有及時更新餐牌為由，無法享有會員優惠，引發消費紛爭。消委會提醒，商戶有責任提高收費透明度，並須清楚註明加一服務費是以原價計算；亦應預早通知消費者有關食材短缺的問題。

消費者委員會提醒，商戶有責任提高收費透明度，如在提供優惠的同時，加一服務費是以原價計算的話，必須清楚註明。另外，如優惠是以任飲任食或標榜某種食材作為賣點，商戶須確保有合理供應量，若出現食材短缺，商戶應在安排入席前主動通知消費者，讓消費者決定是否繼續光顧。

任食片皮鴨售罄兼未能享會員優惠

有市民惠顧酒家「晚市大閘蟹及片皮鴨任食放題」，並於晚上7時半入座，點餐後遭店家告知因入座時間太晚，片皮鴨早已售罄。投訴人難以接受放題的「主打食品」售罄，故向消委會投訴，並要求A酒家退回部分款項。同時，市民於結帳時，遭店員以「餐牌寫錯」為由，不獲餐牌列明的九五折會員優惠；市民又發現酒家收取的加一服務費為每位58.8元，而非52.8元。

酒家回覆消委會指，片皮鴨銷情熱烈，導致供不應求，但不認同它是「主打食品」，亦指出點餐紙上已標明「部分食物售完即止」。會員優惠方面，A酒家相信是分店未及時更新餐牌所致，故否認多收款項，拒絕退款。至於收費，A酒家指預訂優惠條款已列明「加一」是按原價每位588元計算。由於個案未能達成共識，消委會已建議投訴人考慮循其他法律途徑追討。

海報沒標示價錢為「人均價」買一送一優惠涉誤導

市民惠顧餐廳午市燒肉放題時，海報顯示一款套餐獲「買一送一」優惠後，售價為344元，但結帳時，帳單則顯示「加一」後需付826元；及後獲店員告知海報上的價格為優惠後的人均價，惟市民細心閱讀海報上的優惠詳情，並無發現任何條款或內容標明價格為人均價，故質疑宣傳有誤導之嫌，遂向消委會投訴。

餐廳回覆消委會表示，店員會於顧客入座前，在接待處為其點餐，而接待處已展示該套餐的原價為每位688元；餐廳亦有按優惠提供「買一送一」折扣。至於加一服務費，餐廳指是按2個套餐的正價，即1,376元計算，故稱「收費正確無誤」。惟餐廳同意宣傳海報內容未盡清晰，指已於海報的價格前標示「每位」。

另外，消費者委員會亦提醒食肆，不應視四捨五入的結算方法為俗成規定，須採取合理措施，向消費者事先述明，例如在餐牌、餐廳出入口及當眼位置清晰標示，或在消費者進店或下單時由店員向消費者解釋，方可構成約束力；若商戶沒有清楚顯示有關安排，而消費者事先不知情，商戶則只可行使「四捨」或收取足額款項，但不能「五入」收取更多款項。

電子支付仍以四捨五入收費

市民用膳後的結帳金額（連同加一服務費）應為204.6元，惟餐廳職員堅持收取205元，並指收銀處位置已貼有「帳單尾數如有毫子以四捨五入方式結算」的告示；市民終以八達通付款，但不滿餐牌及餐廳當眼處並無標示結算方式，及餐廳職員亦未有事先通知顧客有關事項。

餐廳回覆消委會表示，業界普遍不會將四捨五入寫在餐牌上，而不論以任何方式付款，電腦系統現時均設定以四捨五入方式結算。但餐廳指，將會更新有關設定，如顧客以電子方式付款，將不會再以四捨五入結算；並同意在店內當眼處列明帳單結算方式，及樂意退回0.4元予顧客。

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記者：梁凱婷