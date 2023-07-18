  • 31°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 13:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抽水王】林作視網膜脫落急做手術　裕美成功融化未來奶奶

娛樂 11:42 2023/07/18

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

林作因視網膜脫落而接受緊急手術。

林作因抽水荷里活廣場謀殺案被保險公司怒炒，他就準備在加密貨幣行業大展拳腳，作為事業發展的新開始。

林作的身體卻在此時響起了警號？裕美在今日凌晨於社交網代男友林作發帖文，寫道：「剛剛做完重大手術，剛醒。」

【抽水王】林作認為自己是「四不像」　稱是時候華麗轉身：金子總會發亮

林作視網膜脫落

身穿紫色手術袍、右眼蓋住紗布並趴睡在病牀上的林作，原來是因視網膜脫落而需接受緊急手術。

林母王莉妮（Lily）接受傳媒訪問時透露兒子工作壓力大、休息少，希望兒子可早日康復，並在下月主持自己的生日會。

點擊圖片放大
+7
+6

與裕美「破冰」？

裕美除了為男友在社交網發帖文，她也有貼身照顧男友，並與林母好好分工。

林母曾嫌棄裕美學歷低、曾結婚，林作過往曾直言媽媽與女友裕美關係處於冰點，林母更希望蘇民峰師傅幫忙「沖走桃花」。

林母似乎受裕美細心照顧兒子而打動，並說：「有時有啲嘢唔恨得咁多，人生苦短一切要看開。」

網民：保險真係緊要

林作完成手術的相片曝光後，網民當然不放過「抽水」機會，留言道：「美美咁重手呀！打者愛也？」、「所以保險真係緊要，你咁聰明一定有幫自己買」、「比人打？」、「割痔瘡呀？」、「今日心情特別好」、「報應來？」。

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【林作記招】裕美陪開記招強調不自願被離職　林作：未來會有更進一步的行動
18:56 2023/06/05
【林作記招】裕美陪開記招強調不自願被離職　林作：未來會有更進一步的行動
【林作記招】林作未感後悔決不為道歉　對網民抨擊感驚嚇：覺得自己係殺人嗰個
19:29 2023/06/05
【林作記招】林作未感後悔決不為道歉　對網民抨擊感驚嚇：覺得自己係殺人嗰個
【鑽石山斬人案】受林作抽水風波牽連　「下線」稱被解僱：支持林作你可以炒我了？
12:08 2023/06/07
【鑽石山斬人案】受林作抽水風波牽連　「下線」稱被解僱：支持林作你可以炒我了？
【抽水王】林作認為自己是「四不像」　稱是時候華麗轉身：金子總會發亮
11:26 2023/06/14
【抽水王】林作認為自己是「四不像」　稱是時候華麗轉身：金子總會發亮

你可能感興趣

【林作記招】裕美陪開記招強調不自願被離職　林作：未來會有更進一步的行動
18:56 2023/06/05
【林作記招】裕美陪開記招強調不自願被離職　林作：未來會有更進一步的行動
【林作記招】林作未感後悔決不為道歉　對網民抨擊感驚嚇：覺得自己係殺人嗰個
19:29 2023/06/05
【林作記招】林作未感後悔決不為道歉　對網民抨擊感驚嚇：覺得自己係殺人嗰個
【鑽石山斬人案】受林作抽水風波牽連　「下線」稱被解僱：支持林作你可以炒我了？
12:08 2023/06/07
【鑽石山斬人案】受林作抽水風波牽連　「下線」稱被解僱：支持林作你可以炒我了？
林作 裕美 王莉妮 娛樂人物職業 演員 KOL 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
12:47 2023/07/16
【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
【風暴消息】3號強風信號將於今日內維持　天氣預測不斷更新
16:41 2023/07/17
【風暴消息】3號強風信號將於今日內維持　天氣預測不斷更新
名校生DSE中文失手 藉副學士重拾學習興趣 變身準職業治療師
11:00 2023/07/17
名校生DSE中文失手 藉副學士重拾學習興趣 變身準職業治療師