【抽水王】林作視網膜脫落急做手術　裕美成功融化未來奶奶

▲ 林作因視網膜脫落而接受緊急手術。

林作因抽水荷里活廣場謀殺案被保險公司怒炒，他就準備在加密貨幣行業大展拳腳，作為事業發展的新開始。

林作的身體卻在此時響起了警號？裕美在今日凌晨於社交網代男友林作發帖文，寫道：「剛剛做完重大手術，剛醒。」

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林作視網膜脫落

身穿紫色手術袍、右眼蓋住紗布並趴睡在病牀上的林作，原來是因視網膜脫落而需接受緊急手術。

林母王莉妮（Lily）接受傳媒訪問時透露兒子工作壓力大、休息少，希望兒子可早日康復，並在下月主持自己的生日會。

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與裕美「破冰」？

裕美除了為男友在社交網發帖文，她也有貼身照顧男友，並與林母好好分工。

林母曾嫌棄裕美學歷低、曾結婚，林作過往曾直言媽媽與女友裕美關係處於冰點，林母更希望蘇民峰師傅幫忙「沖走桃花」。

林母似乎受裕美細心照顧兒子而打動，並說：「有時有啲嘢唔恨得咁多，人生苦短一切要看開。」

網民：保險真係緊要

林作完成手術的相片曝光後，網民當然不放過「抽水」機會，留言道：「美美咁重手呀！打者愛也？」、「所以保險真係緊要，你咁聰明一定有幫自己買」、「比人打？」、「割痔瘡呀？」、「今日心情特別好」、「報應來？」。

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