【致命意外】加拿大登山纜車遭撞牆板脫落　2遊客被拋出車廂1死1重傷　

▲ 加拿大著名度假村內一輛登山纜車與施工設備相撞，導致2名遊客被拋出車廂。

加拿大周日（16日）發生一宗致命意外，魁北克省勞倫森山脈（Laurentian Mountains）著名的Mont-Tremblant度假村內，一輛纜車在登山途中與施工設備相撞，導致2名遊客當場被拋出車廂、從高處墮地，造成一人死亡，另一人重傷。

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綜合外媒報道，事故發生在當地時間周日中午前不久，一台施工設備因不明原因撞上纜車。當地警方表示，這台機器先是撞上一輛無人乘坐的纜車，然後再與第二輛載有2人的纜車相撞。據消息指，涉事設備是一台在纜車底下運作的鑽孔機。

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因撞擊而慘遭拋出車廂的2名遊客分別為50歲男死者Sheldon Johnson，以及58歲女傷者Marichu Gleyo，兩人皆來自安大略省。警方在周一（17日）下午回應事件時指出，後者雖然生還但情況嚴重，尚未脫離危險。

意外發生後數小時，Mont-Tremblant度假村宣布取消原定於當日晚上進行閉幕的Tremblant Blues festival音樂節。

度假村官方其後於Facebook專頁發文，指事故涉及第三方操作的纜車和建築機械，並確認2名受害者中其中一人死亡，另一名被轉送到醫院。他們表示對事故深感悲痛，並向所有相關人士致以最誠摯的慰問和哀悼。而登山纜車將暫時停駛，直至另行通知為止。

目前，警方正在調查事故是否涉及任何人為疏忽，由於事故涉及機械及工人，因此他們亦與魁北克工人安全委員會 (CNESST) 合作，繼續調查涉事的施工設備。

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責任編輯：羅嘉欣