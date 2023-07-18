【消委會】3款醃菜樣本檢昆蟲碎片達幾百塊　多數高鈉高脂

▲ 消委會測試多款醃菜樣本。（陳靜儀攝）

消委會測試市面30款包裝醃菜樣本，發現逾8成半樣本鈉含量偏高，或增加高血壓或其他疾病風險。雖然逾3成樣本含乳酸菌可促進腸道健康，但亦有部分樣本的糖與脂肪含量較高。另外有3款橄欖菜樣本含有較多昆蟲碎片，已交食安中心跟進。

▼ 點擊圖片放大 +2

消委會分別從超級市場、百貨公司等地方搜集30款預先包裝醃菜樣本，包括8款泡菜、4款德國酸菜（sauerkraut）、5款青瓜、5款榨菜、4款蘿蔔和4款橄欖菜。樣本每包售價介乎$4.3至$82，而每100克或毫升的售價則由$4.3至$26.5不等。

近9成樣本屬高鈉

結果顯示有26款屬高鈉，每100克的鈉含量由641毫克至3,080毫克不等。鈉含量最高的1款樣本為橄欖菜，成年人進食1份30克，所攝入的鈉便達到924毫克，接近世衞建議上限一半。若長期過量攝取，有可能導致血壓上升，增加患上心血管疾病和腎病的風險。另外還有2款樣本屬「高糖」，全部橄欖菜樣本屬「高脂」。

另有10款樣本檢出嗜溫乳酸菌，其中7款為泡菜，其平均含量亦是最多。有專家指出，如醃菜經過高溫消毒，會令當中的乳酸菌失去活性。乳酸菌有助促進腸道微生物群多樣性，增加益菌數量，對消化健康、免疫功能和整體健康都有益。

美味棧、坤興記、綿香檢昆蟲碎片

報告又指出，絕大部分樣本均檢出輕質異物，包括昆蟲、粉蟎、毛髮、金屬與塑膠碎片等。儘管多數樣本的輕質異物含量不多，然而當中3款橄欖菜每100克樣本所含的昆蟲碎片，介乎91塊至310塊，分別是坤興記、美味棧、和綿香樣本，當中坤興記橄欖菜每百克含310塊昆蟲碎片。消委會敦促廠商應對產品的原材料、成品品質和生產過程嚴格把關，加強食安衞生。

消委會建議，消費者應節制食用分量，醃製蔬菜的鈉含量偏高，日常飲食亦應以選擇新鮮蔬菜為主。消費者亦應考慮產品的整體營養價值，選擇鈉、糖和脂肪含量較低的醃菜，同時了解產品有否添加防腐劑或食用色素等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰