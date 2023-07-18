【全民造星V】Nathan發道歉文後再被爆料　疑Jessie朋友撰文狠批魏念恩

▲ Nathan（魏念恩）再被爆料。

ViuTV《全民造星V》十強參賽者之一的Nathan（魏念恩）日前被已逝世女友Jessie的家人大爆黑歷史，Nathan於《造星V》總決賽前突然宣布退賽，並於翌日撰寫千字文剖白心情及向Jessie的家人道歉。

Nathan的道歉文被網民批評，當中疑似Jessie朋友更撰文爆料，指Jessie十分慳家為的就是借錢予Nathan。

【全民造星V】Nathan退賽後首澄清「借錢」指控 魏念恩發文向女友親人致歉：好對唔住

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疑Jessie朋友撰文

自稱是Jessie朋友的網民寫道：

周轉模式？笑X死！點解可以咁都講得出！ 有你同佢拍拖開始 我就從來冇覺得過呢一個一個係一個共同承

諾嘅一個模式。 同佢做嘢一齊咁耐，只係見到過 佢寧願唔食飯都要俾錢你 從來

冇見過佢月尾有任何嘅經濟援助 可能呢個係你嚟㗎經濟嘅模式，單方面需要幫助就問另外一位

幫手，但係我從來都冇留意過佢有問過你拎任何一分一毫

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斥Nathan厚顏無恥

網民續說：

喺我嘅腦海 同佢食過，最後一餐放lunch break嘅飯 佢都只係選

擇飲杯嘢飲 就算 你覺得返工九個鐘，飲杯嘢飲，真係夠飽？ 就係知道你個人厚顏無恥，我先周不時搵藉口請下佢食飯，你

呢就淨係識得喺電話X鳩佢，X到佢返工無啦啦都要喊！ 一直以來，我都冇好刻意咁發聲，原因係因為我知道你係佢心

目中幾重要，去到呢一刻睇完你打嘅嘢，完全唔覺得呢對感情

喺對等！我真係忍唔住！

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