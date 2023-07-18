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【全民造星V】Nathan發道歉文後再被爆料　疑Jessie朋友撰文狠批魏念恩

娛樂 11:41 2023/07/18

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

Nathan（魏念恩）再被爆料。

ViuTV《全民造星V》十強參賽者之一的Nathan（魏念恩）日前被已逝世女友Jessie的家人大爆黑歷史，Nathan於《造星V》總決賽前突然宣布退賽，並於翌日撰寫千字文剖白心情及向Jessie的家人道歉。

Nathan的道歉文被網民批評，當中疑似Jessie朋友更撰文爆料，指Jessie十分慳家為的就是借錢予Nathan。

【全民造星V】Nathan退賽後首澄清「借錢」指控　魏念恩發文向女友親人致歉：好對唔住

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疑Jessie朋友撰文

自稱是Jessie朋友的網民寫道：

周轉模式？笑X死！點解可以咁都講得出！

有你同佢拍拖開始 我就從來冇覺得過呢一個一個係一個共同承
諾嘅一個模式。 

同佢做嘢一齊咁耐，只係見到過 佢寧願唔食飯都要俾錢你 從來 
冇見過佢月尾有任何嘅經濟援助

可能呢個係你嚟㗎經濟嘅模式，單方面需要幫助就問另外一位
幫手，但係我從來都冇留意過佢有問過你拎任何一分一毫

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斥Nathan厚顏無恥

網民續說：

喺我嘅腦海 同佢食過，最後一餐放lunch break嘅飯 佢都只係選
擇飲杯嘢飲 就算

你覺得返工九個鐘，飲杯嘢飲，真係夠飽？

就係知道你個人厚顏無恥，我先周不時搵藉口請下佢食飯，你
呢就淨係識得喺電話X鳩佢，X到佢返工無啦啦都要喊！

一直以來，我都冇好刻意咁發聲，原因係因為我知道你係佢心
目中幾重要，去到呢一刻睇完你打嘅嘢，完全唔覺得呢對感情
喺對等！我真係忍唔住！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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