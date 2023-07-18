【資深歌手】張偉文發燒入院　近年身體狀況變差獲方俊出錢出力照顧

「靚聲王」張偉文去年兩度「中招」後，身體狀況大不如前，不過他依然堅強面對，加上身邊有經理人方俊無微不至的照顧，更不時在旁為其打氣。

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張偉文發燒入院 醫護了解起因

據知近日方俊陪張偉文飲茶時，發現對方精神、胃口欠佳在發燒中，因而馬上推他返回老人院院舍，並知會老人院叫救護車送他入院，幸而現已退燒，並回恢復精靈。

方俊昨日（7月17日）冒住八號風球到醫院探望，並為張偉文打氣，望他盡快康復。

而醫護人員指張偉文已退燒，院方正等待驗血及驗尿報告，了解發燒起因，所以要多留院幾天觀察，但唯一排除係再中新冠肺炎及患上流感。

▲ 近日張偉文發燒入院。

出錢出力

方俊又指70歲的張偉文自「中招」後，記憶力時好時壞，需要特別護理，故他出錢出力，已安排張偉文轉往另一間較多人手及較新私護老院，希望他得到更多適切照料。

近年張偉文健康出現問題，方俊為答謝當年對方的提攜之恩，多年來出錢出力照顧張偉文，並承諾照顧他一世，絕對是有情有義。

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