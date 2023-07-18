【消委會】電壓力煲效能高更省電　各樣本煮紅豆沙表現參差

▲ 消委會測試市面上10款電壓力煲樣本。（陳靜儀攝）

消費者委員會測試市面上10款電壓力煲樣本，並以4道菜式評定其烹煮表現。測試結果發現，雖然全部樣本均屬高效能電器，烹煮測試菜式的耗電量均不多於1度電，但烹煮表現參差，有8成樣本烹煮紅豆沙時未能完全煮熟紅豆；另有3成樣本於烹煮雜菜炆牛肋條時，未能把食材完全攪勻和均勻地烹煮，表現較遜。

測試樣本售價由$799至$3,088，額定容量由5升至6升，功率由約900至1,300瓦特，較常見的內置烹煮程式包括煲湯、慢煮、肉類、豆類等。消委會根據代理商的指示，揀選合適烹煮程式、時間及壓力等烹煮4道測試菜式，以量度各電壓力煲樣本的總烹煮時間、耗電量及烹煮後的食物溫度等，以及評審食物的質素，例如口感、濃度和均勻度等。

4道測試菜式，包括雜菜炆牛肋條、瑤柱肉碎粥、螺頭雞湯及紅豆沙，若以傳統方式烹煮均較費時。以電壓力煲烹煮的測試發現，樣本整體烹調出來的食物溫度分布頗均勻，惟烹煮4道測試菜式的表現各有不同。

煲紅豆沙生熟不一

煲紅豆沙為例，有8成樣本（8款）未能把所有紅豆完全煮熟，生熟程度不一，煮出來的紅豆沙未能「起沙」，有「水溜溜」的情況，屬4道測試菜式中烹調表現最差。

測試亦以牛肋條、薯仔、蕃茄、紅蘿蔔及茄膏等材料烹煮雜菜炆牛肋條，有3款樣本未能把食材完全攪勻，以及均勻地烹煮蕃茄，故烹煮醬汁不均勻，濃度亦不足，樣本之間表現差異頗大。

各樣本烹煮表現較佳的2道菜式，分別為瑤柱肉碎粥和螺頭雞湯。利用電壓煲烹煮粥品類較使用明火方便，可以減少出現滾至溢出或黏底的情況，因而無需「睇火」。而全部樣本烹煮螺頭雞湯的表現相若，獲4分至4.5分。壓力煲烹煮的湯水較用電磁爐以滾湯方式煲的清澈，不少湯渣仍維持原狀，若以電磁爐煲湯作為比較，湯水的色澤及味道會較為濃郁。

電壓力煲較電磁爐省電

電壓力煲聲稱可於短時間內烹煮美食，因而更省電。測試發現烹煮紅豆沙、雜菜炆牛肋條和瑤柱肉碎粥的平均耗電量均少於400瓦小時，而螺頭雞湯為4道測試菜式中耗電量最高，由約380瓦小時至524瓦小時。各樣本的耗電量均少於1,000瓦小時，即不多於1度電，實屬省電好幫手。

與傳統方式烹煮比較，以用電磁爐煲螺頭湯為例，整體烹調時間需約2.5小時，耗電約1,964瓦小時，而電壓力煲的平均烹調時間約1.5小時，平均耗電量為423瓦小時，所需的時間和電力分別相差0.67倍及3.6倍。

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記者：吳卓峰