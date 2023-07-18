【創意點心】懷舊風裝修打卡至強 「龍莊」必食香辣雞軟骨燒賣

▲ 食肆裝修得體，菜式擺放及泡製亦極具心思，如這款懷舊金沙腰潤 ，選用新鮮豬腰潤，每頭豬只可做到十多份。由滾湯里灼出來的腰潤剛熟起沙，綿軟又有嚼勁。

香港人假期最愛一盅兩件，對點心的要求亦愈來愈高。因此，不少食肆除了傳統點心外，還要不斷推陳出新迎合顧客的口味。

新派創意點心店「龍點心」，以世界各地菜式與傳統懷舊點心融合再設計，大受港人歡迎，最近品牌推出新派粵菜食府餐廳「龍莊」，並於太古開設新店，除了招牌菜龍蟹膳、大吟釀煮花蛤、鵝醬羊架、清蒸䱽中之王等，還有創意點心如香辣雞軟骨燒賣及蜆蚧魚肉燒賣，款款都有驚喜！

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走懷舊復古風

新派粵菜食府「龍莊」，揉合了「傳統」和「創新」精神。新店「龍莊」坐落於太古英皇道，裝潢大走懷舊復古風，而且店內更有多個打卡位，如：馬賽克磚牆、霓虹招牌、古典屏風山水等，處處佈滿老香港情懷。就連菜式的擺設亦極具心思，每道菜由內至外，都食得出傳統風味。

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地址：太古英皇道1001號8樓2號舖

電話：2390 0688

營業時間：星期⼀⾄⽇ 8am - 10pm

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