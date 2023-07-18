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【警員盜竊】女督察超市盜竊判160小時社服令　官指警員犯法判刑須阻嚇

社會 11:08 2023/07/18

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（左）女督察吳詠恩經審訊後被裁定1項盜竊罪成，今（18日）被判160小時社會服務令。（資料圖片）

30歲女督察涉於2022年11月，在荃灣AEON超市盜竊總值逾780元凍肉和水果。女督察經審訊後被裁定1項盜竊罪成，今（18日）於西九龍裁判法院被判160小時社會服務令，被告指不會就定罪上訴。裁判官指，公眾信賴警員維護法紀，若警員犯法，判刑須顯阻嚇性，不能輕判罰款。

被告吳詠恩（30歲，警員），被控於2022年11月4日在荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下的AEON超市，盜竊2包藍莓、1包牛扒、1包新西蘭羊扒、1包新西蘭羊架、2包凍蝦和2包魚柳，總值786.2元，物品為永旺（香港）百貨有限公司的財產。

辯方求情指，被告罪成後會失去工作，亦會影響爭取兒子撫養權，被告不會上訴，具真誠悔意，望法庭判處社會服務令。

裁判官莫子聰判刑時指，警員作出有違法紀的事時，法庭判決須反映阻嚇性，將維持公眾對警方的信心，被告身為高級警員絕不宜判處罰款。裁判官強調不認為被告悔意大，但基於被告不會就定罪上訴，故判處160小時社會服務令。

被告於早前審訊時自辯稱，當日擬買肉扒給兒子吃，購物時使用手機以致分心，當時亦受與分居丈夫爭奪撫養權、考升職試等煩惱困擾，強調無意盜竊。

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記者：陳曉欣

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