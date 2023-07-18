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【MIRROR成員】呂爵安個人品牌夥拍CASETiFY　爵屎必搶Nade仔圖案手機配件

休閒消費 12:01 2023/07/18

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

Edan首次與CASETiFY推出手機配件系列。

8月對MIRROE成員呂爵安（Edan）來說是一個重要的大日子，因為其首次個人演唱會將於8月26日舉行，再加上新歌《E先生愛人執照》今日面世，可以想像這一位「6膠」成員有多忙碌，而除了新歌上台外，Edan旗下的時裝品牌Nade亦與CASETiFY推出手機產品，「爵屎」們又是破財的時候了。

今次Edan和CASETiFY的合作，設計上以有趣和可愛的圖案作主打，別注版NADE x CASETiFY系列的設計除了用上Running on NADE、NADE Bold Icon 、NADE NADE NADE NADE 、NADE in Bucket Hat和Eyes on You五大signature圖案。

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NADE特意為今次企劃創作出三款「隱藏」設計，包括NADE Hiding in the Cloud、Hiding NADE以及NADE Pizza Box Surprise。

貫徹了品牌主張的Think Reverse and be Playful(逆向思考．玩得開心) 概念，好等「爵屎」們在他的演唱會高舉手機時，讓這位MIRROR中最有觀眾緣的他得到窩心的支持。

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記者：何偉雄

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