【MIRROR成員】呂爵安個人品牌夥拍CASETiFY　爵屎必搶Nade仔圖案手機配件

8月對MIRROE成員呂爵安(Edan)來說是一個重要的大日子,因為其首次個人演唱會將於8月26日舉行,再加上新歌《E先生愛人執照》今日面世,可以想像這一位「6膠」成員有多忙碌,而除了新歌上台外,Edan旗下的時裝品牌Nade亦與CASETiFY推出手機產品,「爵屎」們又是破財的時候了。

今次Edan和CASETiFY的合作,設計上以有趣和可愛的圖案作主打,別注版NADE x CASETiFY系列的設計除了用上Running on NADE、NADE Bold Icon 、NADE NADE NADE NADE 、NADE in Bucket Hat和Eyes on You五大signature圖案。

NADE特意為今次企劃創作出三款「隱藏」設計,包括NADE Hiding in the Cloud、Hiding NADE以及NADE Pizza Box Surprise。

貫徹了品牌主張的Think Reverse and be Playful(逆向思考.玩得開心) 概念,好等「爵屎」們在他的演唱會高舉手機時,讓這位MIRROR中最有觀眾緣的他得到窩心的支持。

記者:何偉雄