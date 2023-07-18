【網絡熱話】地盤工無換衫鞋茶餐廳用餐 港男批批成身污糟累清潔工惹議

▲ 地盤工人無換衫鞋，茶餐廳用餐致餐椅地板沾滿沙塵，港男批累清潔惹爭議。

香港人生活忙碌，有時連坐下食餐安樂茶飯都變得奢侈。近日，有網民指於某一茶餐廳吃午飯時，見到數名地盤工人工作完後沒有更換衣服鞋子便坐下用餐，於是上傳照片批評工人污糟邋遢，令清潔工要花時間清理。

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該名網民15日於Facebook群組「祥龍圍邨&清河邨」發布帖文表示，日前於某一茶餐廳吃午飯時，見到數名地盤工人在「卡位」玩手機休息吃午飯，但因他們沒有更換衣服鞋子，滿身水泥便坐下吃飯，導致餐椅和地板上都沾滿灰塵，便批評他們不僅累到清潔工人花時間清理，還會讓下一位客人「中伏」。

落完石屎，張櫈同埋地下都係紅毛泥，下一手坐落去一褲都係，換過條褲，換過對鞋先放飯啦！想做死阿姐，粉嶺德興。

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帖文發出後引起大量網民的熱議，不少網民反批樓主歧視地盤工人，「一個鐘頭食飯時間已經又熱又累，唔通要沖埋涼換晒衫先去得食飯。你可以叫佢地抺返乾淨，而唔係影人相放上黎公審」；但亦有網民表示地盤工人應該先自行清理身上的灰塵，避免影響他人，「雖然自己都係做地盤，不過每次都洗乾淨對鞋，我都好憎呢種人，不知所謂」。

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責任編輯：羅嘉欣