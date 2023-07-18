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【消委會測試】8款總評5星濕紙巾　平均價錢由13.9至109元

健康 11:17 2023/07/18

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

8款總評5星濕紙巾，平均價錢由13.9至109元。

夏天到，不少人都會隨身攜濕紙巾使用。消委會近日便測試了市面上20款較常見的個人護理濕紙巾，並就各樣本的微生物測試、含水量及酸鹼值、致敏性化學物及包封密封程度作測試。其中有8款整體評級更獲得5星，平均價錢由13.9至109元不等，每張需花費0.22至0.53不等。

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8款獲評五星

8款濕紙巾獲五星最高整體評級，包括「屈臣氏watson」、「思詩樂Suzura」、「特柔Feather So」、「阿布泰Aboutha」、「維達Vinda」、「強生Johnson's」、「順順兒Soondoong」及「Lec.Be For Baby & Kids」。以上樣本均未檢測到化學物羥基苯甲酸酯及游離甲醛，含水倍率由2.9至6.1不等，細菌菌落總數少於20，酸鹼值由4.1至5.7不等，皆符合3.5至8.5的標準要求。

是次測試涵蓋市面上20款較常見的個人護理濕紙巾樣本，用途以清潔身體為主，全部均沒有具消毒效能的聲稱，部分樣本包裝標示「純水」、「手口專用」等字眼，大部分聲稱適合用於嬰幼兒。除1款樣本屬獨立包裝（每包裝為2張），以及2款樣本屬小包裝（每包裝有10張或20張）外；其餘樣本每包裝有60張至100張不等，每張濕紙巾售價介乎$0.12至$0.8不等，相差逾5倍半。其中一款「DAISO」濕紙巾樣本其細菌含量更超標近500倍，抵抗力較弱的長者及嬰幼兒使用或會有更高風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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