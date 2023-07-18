【缺德家庭】17歲瑞士少女羅馬鬥獸場刻字　父母辯護︰她只是個小女孩

▲ 一名17歲瑞士少女在羅馬鬥獸場刻字。

意大利著名旅遊景點羅馬鬥獸場有近二千年歷史，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。不過，羅馬鬥獸場在一個月內遭第二名遊客破壞，近日一名17歲的瑞士女遊客在場內刻字，父母卻為她辯護，指她只是個小女孩。

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據美國《紐約郵報》報道，意大利導遊David Battaglino在羅馬鬥獸場，拍攝到一名17歲少女在牆上刻下字母「N」的影片，警方就此展開了調查。有媒體在Twitter上發布有關影片，從影片可見，一名金髮少女正在牆上刻字，群眾隨即阻止她，她才在眾人的注視下離開。

父母袒護︰她沒做錯

導遊David指出，他6年來已看到羅馬鬥獸場被破壞了數十次，這是他第一次成功拍攝到破壞行為。他分享經歷，「有一些人撕掉了部分牆壁」、「有一次他們甚至因為我罵一個男孩而向我吐口水」。這次他就遇到17歲瑞士少女的破壞惡行，他用英語對少女說「你想要掌聲嗎？」她才明白過來，轉身走向她的家人。

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David告訴少女的父母，她的行為是犯法的，他們卻惱羞成怒要打發他走。少女的父母向David表示︰

她只是一個小女孩，她沒有做任何錯事！

他為這家人拍了一張照片，並通知了警方進一步調查。據報道，這名少女可能因破壞文化財產而面臨最高監禁5年，以及最高1.5萬歐元（約13萬港元）的罰款。

英國遊客刻女友名

在此事件發生之前，羅馬鬥獸場還發生過類似的破壞行為。27歲的英國遊客Ivan Dimitrov早前被人拍攝到，他用鎖匙將自己和女友的名字——「Ivan + Hayley 23」刻在牆上。有關影片在網上瘋傳，引起眾怒。事後Ivan寫信向羅馬市長道歉，聲稱他不知羅馬鬥獸場是古蹟，他為自己的行為感到尷尬，並向意大利人致歉。

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責任編輯︰王明芳