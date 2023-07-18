【最強公關】寄喜帖感謝麥當勞陪伴一日三餐　情侶驚喜獲麥樂雞花籃回禮

▲ 寄喜帖感謝麥當勞陪伴一日三餐，情侶驚喜獲麥樂雞花籃回禮。（ig影片截圖）

「一生只想尋找一個肯挨麥記的女人」，新加坡一準新郎找到了。一對來自新加坡的情侶正在準備婚禮，兩人拍拖期間，把麥當勞當作食堂，因而寄喜帖感謝麥當勞的陪伴，不料獲得麥當勞公關聯絡致謝及回禮。

一對即將結婚的情侶在社交平台Instagram發帖分享，兩人準備了額外的喜帖，決定寄到滿載兩人回憶的地方，其中一個地方就是麥當勞。兩人在戀愛期間，不單一日三餐喜歡光顧麥當勞，有時宵夜都會在麥當勞解決。

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兩人此舉原本只是單純地想留下回憶，認為麥當勞不會注意到這張喜帖，不料竟收到麥當勞有誠意的回覆訊息。新加坡麥當勞的公關部透過WhatsAPP與兩人聯絡，感謝他們對麥當勞的喜愛，欣賞他們的創意舉動，並希望他們接受麥當勞的回禮。

不久，兩人就收到了麥當勞寄來的麥樂雞花籃，由多件麥樂雞件及糖醋醬組成的精美花束，可以看出麥當勞對兩人喜帖的認真對待。兩人對回禮感到驚喜，興奮表示：

麥當勞將永遠是我們快樂的地方。

帖文引起網民紛紛討論，「恭喜！成為麥當勞最幸福的情侶」、「你們和麥當勞都好可愛啊」、「明天開始，很多人會寄喜帖到肯德基、漢堡王等，潮流新廣告即將推出」。

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責任編輯：王明芳