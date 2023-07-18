  • 31°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 14:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最強公關】寄喜帖感謝麥當勞陪伴一日三餐　情侶驚喜獲麥樂雞花籃回禮

親子 13:35 2023/07/18

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

寄喜帖感謝麥當勞陪伴一日三餐，情侶驚喜獲麥樂雞花籃回禮。（ig影片截圖）

「一生只想尋找一個肯挨麥記的女人」，新加坡一準新郎找到了。一對來自新加坡的情侶正在準備婚禮，兩人拍拖期間，把麥當勞當作食堂，因而寄喜帖感謝麥當勞的陪伴，不料獲得麥當勞公關聯絡致謝及回禮。

一對即將結婚的情侶在社交平台Instagram發帖分享，兩人準備了額外的喜帖，決定寄到滿載兩人回憶的地方，其中一個地方就是麥當勞。兩人在戀愛期間，不單一日三餐喜歡光顧麥當勞，有時宵夜都會在麥當勞解決。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】Elva湊仔「困獸鬥」似家傭一度迷失　倪晨曦︰媽媽要愛自己有MeTime

兩人此舉原本只是單純地想留下回憶，認為麥當勞不會注意到這張喜帖，不料竟收到麥當勞有誠意的回覆訊息。新加坡麥當勞的公關部透過WhatsAPP與兩人聯絡，感謝他們對麥當勞的喜愛，欣賞他們的創意舉動，並希望他們接受麥當勞的回禮。

不久，兩人就收到了麥當勞寄來的麥樂雞花籃，由多件麥樂雞件及糖醋醬組成的精美花束，可以看出麥當勞對兩人喜帖的認真對待。兩人對回禮感到驚喜，興奮表示：

麥當勞將永遠是我們快樂的地方。

帖文引起網民紛紛討論，「恭喜！成為麥當勞最幸福的情侶」、「你們和麥當勞都好可愛啊」、「明天開始，很多人會寄喜帖到肯德基、漢堡王等，潮流新廣告即將推出」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s 
 
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m  

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm  

責任編輯：王明芳

相關文章

【英勇救人】住宅失火女童哭聲不止　樓下鄰居徒手爬窗救人
17:11 2023/07/17
【英勇救人】住宅失火女童哭聲不止　樓下鄰居徒手爬窗救人
【人間有愛】西營盤爆水管街道變急流　暖心地盤工「公主抱」婆婆解救
11:01 2023/07/09
【人間有愛】西營盤爆水管街道變急流　暖心地盤工「公主抱」婆婆解救
【家人團聚】母親離家出走23年 女兒堅持尋人終靠鄰居睇片認人成功重聚
18:01 2023/07/06
【家人團聚】母親離家出走23年 女兒堅持尋人終靠鄰居睇片認人成功重聚

你可能感興趣

【英勇救人】住宅失火女童哭聲不止　樓下鄰居徒手爬窗救人
17:11 2023/07/17
【英勇救人】住宅失火女童哭聲不止　樓下鄰居徒手爬窗救人
【人間有愛】西營盤爆水管街道變急流　暖心地盤工「公主抱」婆婆解救
11:01 2023/07/09
【人間有愛】西營盤爆水管街道變急流　暖心地盤工「公主抱」婆婆解救
【家人團聚】母親離家出走23年 女兒堅持尋人終靠鄰居睇片認人成功重聚
18:01 2023/07/06
【家人團聚】母親離家出走23年 女兒堅持尋人終靠鄰居睇片認人成功重聚
正能量 網絡熱話 拍拖 結婚 麥當勞 新加坡

最高瀏覽

【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
12:47 2023/07/16
【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
【消委會】20款濕紙巾一款細菌量超標近500倍　2款含可致敏物
今日 10:14
【消委會】20款濕紙巾一款細菌量超標近500倍　2款含可致敏物
名校生DSE中文失手 藉副學士重拾學習興趣 變身準職業治療師
11:00 2023/07/17
名校生DSE中文失手 藉副學士重拾學習興趣 變身準職業治療師