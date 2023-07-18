【星二代】劉愷威10歲女加拿大激罕曝光　小糯米暴風長高變美少女似楊冪

▲ 有網民在加拿大捕獲劉愷威與10歲女兒小糯米，形容小糯米顏值好高似媽媽。

現年48歲劉愷威與前妻楊冪育有一女劉苡馨（小糯米），兩人於2018年冬至宣布離婚後，宣稱小糯米由兩人共同撫養，但其實大部分時間，小糯米都由男家照顧。而劉愷威亦有陪伴女兒，日前罕有在加拿大被網民捕獲與女兒同行，網民目睹現年10歲的女兒長得高䠷，樣貌更似足楊冪。

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劉愷威與前妻楊冪在2018年宣布結束5年婚姻，由於兩人大部分時間在內地工作，故將小糯米留在香港交由爺爺劉丹和嫲嫲照顧，並低調過生活。至昨日（17日），有網民在小紅書曬出劉愷威和小糯米的最新照片，聲稱在加拿大偶遇劉愷威父女。

▲ 有網民在加拿大影到劉愷威與女兒小糯米。（小紅書圖片）

在照片中，身穿黑衫黑褲的劉愷威跟在小糯米身後，剛度過10歲生日的小糯米則身穿灰色上衣配牛仔褲，並留有一頭中長髮。雖然照片中她的樣貌被遮，但仍可見到小糯米身形修長，有一雙長腿。該名網民在帖文中還大讚︰「小糯米顏值好高啊，真的遺傳了大冪冪（楊冪）。」

在劉愷威與楊冪離婚初期，楊冪仍不時來港探望女兒，但有報道指近年因疫情，兩母女的見面時間大減。劉愷威也曾在訪問中表示，女兒開始女大女世界，還很貪靚，並甜笑稱女兒最怕他，但又好黐身，每晚都要爸爸陪睡覺，會盡量享受被女兒需要的感覺。

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爺爺劉丹曾接受訪問表示，劉愷威很重視女兒的成長片段，也直言小糯米很黐爸爸，還會撒嬌，讓劉丹有點被冷落的感覺。他又稱劉愷威不會選大時大節才回家陪女兒，他們父女每天都會視訊通話，有時一日還會傾兩三次。

▲ 小糯米真的好黐劉愷威。（微博圖片）

至於工作繁忙的楊冪，也曾在內地節目談到親子之道稱︰「要尊重孩子的選擇，孩子是獨立的個體，要給他們獨立思考的空間以及自己做選擇的權利」，當時獲得被不少網友讚揚。

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責任編輯︰王明芳