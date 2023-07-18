【最佳睡姿】睡覺「手舉過頭頂」恐反映肩頸疾病　醫生揭最佳放鬆睡姿保護脊椎

▲ 睡覺「手舉過頭頂」恐反映肩頸疾病，醫生揭最佳放鬆睡姿保護脊椎。

睡姿可反映身體健康警號！有網民表示，睡覺時喜歡「手舉過頭頂」，感覺非常放鬆。但實際上或許反映身體存在問題，才需要這種姿勢緩解不適。

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綜合内地媒體報道，近日有微博網民討論睡姿話題，其中有人表示，喜歡在睡覺時「把手舉過頭頂」。健康專欄《大白健康說》對此解釋，睡覺時喜歡將手舉過頭頂的姿勢，確實可以讓人感到更舒適放鬆，同時有助於緩解肩頸壓力、減輕緊張感和疲勞。另外，手臂舉過頭頂的動作，改變了身體重心分布，使身體感覺更平衡，從而能幫助入睡。

不過，台灣聯新國際醫院運動醫學科主任林頌凱在著作《不開刀，治頸椎》表示，睡覺時高舉雙手的習慣，或許反映患上了不同程度的頸椎病、肩周炎，即常見都市病「上交叉綜合症」。常見於20多歲的年輕人，因常玩手機而形成頭部前伸、肩膀聳起的不良姿勢，令後頸及前胸肌肉緊繃，造成肩頸酸痛。醫生表示，肩頸疲勞時，睡覺就會常以這樣的姿勢緩解不適。若習慣睡覺時不自覺雙手舉起，並感到非常舒服，常睡醒時發現雙手舉高，即代表患頸椎病機率大增。

1種睡姿最有效放鬆兼保護脊椎

國泰醫院神經外科主治醫師張坤權認為，不同人會有平躺仰睡、側睡、趴睡等睡姿習慣，但其中側睡、趴睡的姿勢會容易因睡眠時間長而讓頸椎、肩膀過度扭轉，形成椎間盤突出、壓迫神經，造成頭痛、頸痛、手臂酸痛等問題。相反，平躺仰睡的姿勢令頸椎有足夠地方支撐，頭部、頸部、胸部的肌肉不會輕易扭轉。平衡狀態下，各處的關節也會放鬆，包括頸椎神經孔，從而避免壓迫神經造成疼痛。

綜上所述，平躺仰睡的睡姿最佳、最有效令肌肉放鬆、幫助保護及避免脊椎受損。醫生建議，最好選擇有支撐力的床墊，讓腰椎更服貼床鋪；還可以在膝蓋下方放一小塊枕頭。另外，基隆長庚醫院神經外科主治醫師昝文清提醒，若必須側躺，最好雙腿之間夾一個枕頭，上方的腳避免落在床上，以減少骨盆扭轉、傷害腰椎。

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責任編輯：羅嘉欣