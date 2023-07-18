【男生髮禁】黃笏南中學生林澤駿證實平機會投訴不成立　已申請法援望展開民事訴訟

▲ 黃笏南中學學生林澤駿對於校規禁止男生留長髮問題，盼展開民事訴訟。（資料圖片）

東華三院黃笏南中學學生林澤駿於去年6月向平機會投訴，質疑校規禁止男生留長髮違反《性別歧視條例》，投訴人與校方接受平機會調停。林澤駿今（18日）向本報證實，調查結果為指控不成立，現已終止調查；他本人已申請法律援助，盼循民事訴訟或司法覆核途徑，繼續推動學校廢取「髮禁」。

就投訴校規禁止男生留長髮違反《性別歧視條例》，林澤駿向本報證實，平機會的調查結果為指控不成立，現時已終止有關調查；雙方亦未能達成調解。因此，他指已於3月遞交表格，申請法律援助，期望展開民事訴訟或司法覆核，但至今仍未收到結果。宏觀角度出發，林澤駿認為，「髮禁」背後代表學生權益、性別平等，直言學生一直以來對校規都沒有話語權，要求男學生蓄短髮等有關規定違反人權，因此希望繼續推動全港學校廢取「髮禁」。

對於各種程序、與校方交涉近1年亦無結果，林澤駿坦言產生無力感，回想仍會感到不快；但他認為自己「不算超級灰心，心中那團火尚未熄滅」，因爭取廢取「髮禁」是他「一直想做的事」，故希望沿着這個方向走下去。

另外，平等機會委員會回覆本報指，由2021年至2023年2月為止，平機會共接獲5宗有關學生頭髮長度的投訴；但會方遵照保密及必須知情的原則，不會評論或透露個別個案詳情。

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記者：梁凱婷