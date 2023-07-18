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【起底】47歲男子疑因金錢糾紛披露前同事資料　遭私隱專員公署拘捕

社會 11:57 2023/07/18

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個人資料私隱專員公署今（18日）於新界區拘捕1名47歲中國籍男子，涉嫌披露他人個人資料。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署今（18日）於新界區拘捕1名47歲中國籍男子，涉嫌在未經前同事的同意下，披露其個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。
 
調查顯示，事主於2021年末至2023年初期間，曾與被捕人士共事，並數次向被捕人士借款，兩人其後就事主是否已全數還款發生糾紛。本年1月至3月期間，私隱專員公署發現，有人在社交媒體平台的公開討論群組及個人帳戶內，先後發布了合共14條包含事主個人資料的訊息，披露其中文姓名、英文姓名、部份香港身份證號碼、居住屋苑及大廈名稱及照片；並對事主作出負面評論。被捕人士獲准保釋，署方會繼續調查案件。

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私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年；故不應因私人恩怨而將他人「起底」，這樣無助解決任何問題，相反只會使衝突升級。

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記者：梁凱婷

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