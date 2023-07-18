【讓座爭議】付費升級Premium機位被七旬夫婦霸佔 男子拒讓座遭白眼鄙視

▲ 一名身高6尺3的男子，因為搭長途機，所以付費升級坐Premium機位，登機時座位被7旬夫婦霸佔，他拒讓座竟遭乘客白眼鄙視。

讓座給老人是美德，但倚老賣老霸佔他人付費的升級座位就太過份吧！一名身高6尺3的男子，早前搭長途飛機時，因為身高問題，所以付費座升級Premium機位，豈料座位被一對7旬老夫婦霸佔，他堅持拒讓座，竟遭機上乘客投來鄙視眼光。他無奈表示，非常不理解，「我只是要坐在本身的座位，我錯了嗎？」。

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該名男子早前在美國論壇網站Reddit發帖，分享了自己乘搭從新西蘭飛往洛杉磯的航班時，雖然付費升級坐Premium機位，但因沒有讓位給霸佔座位的70多歲的老人而被鄙視。

他在帖文中稱，自己身高6尺3寸，因為飛行航程長達12個小時，並且需要更多的空間，所以特地多付60美元(約470港元)，升級坐Premium機位。

豈料，登機時卻發現1對70多歲的老夫婦霸佔了他的座位，起初，男子禮貌地詢問老夫婦是否搞錯了座位，沒想到他們竟要求男子坐到他們原來的經濟艙座位上。

我給他們看了我的機票和座位號碼，同時也指向屏幕上的名字。然而，他們卻讓我坐在他們的位子上。位子不僅離升級位有十排那麼遠，且沒有多餘的腿部空間。

因此，男子向老夫婦解釋自己是已付費的升級座位，且拒絕讓座。最終，經空中服務人員協調後，男子才可坐回自己升級的座位上。但與此同時，他也遭到了機上乘客投來的鄙視眼光。對此，他感到非常不理解。

我在飛機上被乘客翻白眼。我花錢就是為了能有更多的空間，這是我需要的。

網民紛紛留言力撐男子，認為老夫婦倚老賣老的行為有錯，「健康和此事件是兩回事。一分錢一分貨，不是根據年齡斷定什麼行為可以被接受。」，另一名網民則表示，「如果飛機在起飛後還有座位，我可以理解。但就這件事情而論，老夫婦是認為自己有特殊權利。」

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責任編輯︰王明芳