【DSE放榜】學生歌手黃明德對成績心裡有數　體藝畢業後繼續升學：公司鼓勵我讀書

▲ 歌手學生黃明德今年亦是等待DSE放榜。(攝影：黃建輝）

香港中學文憑考試（DSE）明日（19號）放榜，一眾學子又要為放榜後的去向作抉擇。演藝圈中，今年同樣有兩位歌手要考DSE，一位是《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi），另一位是去年參加英皇《冤枉新秀訓練營》而被發掘入行的黃明德（Dark）。

Dark對考試成績早做好準備，較幸運的是，他在未畢業已找到人生方向。

學生歌手黃明德去年獲發掘成為歌手時，正值就讀中五，以學生身份加入樂壇。首支派台歌曲《留班同學》，便屬自己的讀書自白，也不介意自揭黑歷史。「初中的我比較反叛，上堂睡覺、不交功課，甚至試過跟幾個同學偷偷地在學校過夜，最後被學校記過兼留班收場。」

▲ 新歌《會議終結者》，是幻想畢業後投身白領工作的心情。

自言小學時成績不錯的Dark解釋：「可能小學時家裡管得較嚴，到了中學便出現反彈，變得頑皮，但不是去食煙、打架那種，只是變得懶散，無心機讀書。」

後來黃明德在哥哥薰陶下學結他，愛上創作和表演，與同學自組樂隊，擔任低音結他手，又曾跟樂隊作街頭表演，演出片段被唱片公司留意到，邀請他去歌唱比賽任「踢館」參賽者，因而獲得簽約機會，因此他亦感到十分幸運，能在中學畢業前已找到工作。

▲ 去年他獲林家謙頒獎新人獎項。

學校鼓勵我唱歌

他就讀賽馬會體藝中學（體藝），最初是因為喜歡畫畫，故才選此中學，但當興趣變成固定科目，就覺得不有趣。自言捱到中三後，就另選主修歷史科。

Dark解釋:「發現自己原來頗喜歡讀歷史，不覺得沉悶，反而覺得跟日常生活都有關，如香港社會一直以來的演變，便很有趣味，將來如我升學，都想繼續進修，日後可能當歷史老師。」

▲ 以歌手身份入行，拍MV自然是以學生look上陣。

去年他開始兼顧做歌手，難得是校內老師都很鼓勵。「因為唱片公司跟我約法三章，如我成績變差，就不會為我出歌，這成了我讀書的動力，考試平均分由30多去到50，老師都覺得唱歌對我有正面影響，就十分鼓勵，時常會關心我甚麼時候有表演。」

今年考完DSE，對成績亦心裡有數，自言已盡全力便沒有遺憾：「其他同學放榜後會思考升學或就業，自己較幸運是未畢業已得到歌手這工作，不過無論如何，我都想繼續讀書，就算考上不大學，便先讀副學士，然後再看能否銜接上大學吧。」

▲ (攝影：黃建輝）

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髮型：MINDNER Professional @Ladol Ko

場地：The Uncommon

記者：區家歷