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【最索Miss】李佳芯出席元岡幼稚園畢業禮　 Ali盼善長多支持：令學生感到沒被遺忘

娛樂 14:04 2023/07/18

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李佳芯出席元岡幼稚園畢業禮。

被封為「貼地女神」的李佳芯（Ali）近日未有劇開，為健康刻意減產的她於電視上少了曝光，幸而李佳芯於社交平台分享其生活日常。

昨日（7月17日）李佳芯於社交平台分享早前出席元岡幼稚園的畢業典禮，從照片所見，Ali素顏示人並穿上一件印有大花花圖案的T恤，仙氣十足的她很貼心，蹲下來跟小朋友合照，大晒V字手勢的她笑容可掬，難怪被網民讚好有童真。

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另外出席完畢業禮的Ali感受良多，當中她寫道：

沒想過幼稚園畢業禮會這麼感動。
還記得我們的一笑一淚、老師們的美麗善良。
謝謝周校長解釋了陪伴的陪 是我在、聆聽及說出愛
大愛你們親手畫的紀念品，恍如過了一個自己的畢業禮

獲讚人靚心善

網民紛紛留言，不少人稱小朋友好幸福，有Ali陪著一起畢業；另外又讚Ali和藹可親，留言如：「完全感受到那份歡樂和溫馨」、「難忘的畢業典禮真替小朋友開心，人靚心善親切嘅Ali，總係發揮正能量，妳係得嘅」

此外有網民笑問Ali是否打算去當幼師，有人即笑道：「做miss應該幾旺場」，接著人有人回覆：「應該紅過挖呀挖呀」，網民笑稱若Ali做幼師，應該清一色是爸爸接小朋友放學。

Ali接受TOPick訪問表示，因為有朋友是學校的善長，而對方朋友的小朋友是應屆畢業生，所以Ali去支持一下。

李佳芯被封「貼地女神」。（取自instagram）

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期盼善長支持元岡幼稚園

當天跟一班師生交流，令Ali有很深體會，她說：「嗰日發現小朋友既語言同應對好叻，可能因為多機會接觸大自然，而且老師們都好有愛心同耐性，佢哋會因為小朋友畢業離開學校而喊，過程睇得出佢哋真係好愛鍚班小朋友。」

Ali續說：「亦因為學校地方好細、資源唔算多，好多家長義工都會出心出力幫助學校，係一間充滿愛嘅幼稚園。」

元岡幼稚園早年曾歷「殺校」危機，幸而最終度過難關，對此Ali呼籲：「希望多啲有心人支持，令佢哋可以教育出更多學生，亦令佢哋感到並沒有被遺忘。」

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位處元朗錦田的元岡幼稚園，於2009年只剩下五名學生面臨「殺校」危機，當年呂麗紅甘願以每月4500元的低薪出任校長，最後成功挽救幼稚園之外，六年間學生人數更由5人變成64人。

這個勵志事件更被搬上大銀幕，由楊千嬅演呂校長，電影更成為2015年最高票房港產片。

記者：游艾維

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