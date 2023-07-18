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【遊日注意】日本迎最炎熱7月多區錄35℃以上　東京逾百人中暑最小僅6歲

健康 14:04 2023/07/18

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日本多個地區錄得氣溫35度以上，東京周一（17日）逾百人中暑需送院治療。

日本迎來最炎熱的7月！當地氣象廳周一（17日）向全國32個都府縣發布中暑警報，另多達195處地區錄得氣溫超過35度的酷熱紀錄（日稱「猛暑日」），超過周日157處，是今年目前最高紀錄。單單是東京，周一便已至少有103人因中暑需送院治療，其中一人危殆，最小患者年僅6歲。

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綜合媒體報道，受廣範圍高壓脊影響，日本全國多地氣溫居高不下，周一錄得最高氣溫的地區為愛知縣豐田市，達39.1度。其次為山梨縣甲州市的38.8度，以及岐阜縣多治見市的38.7度。

日本全國共47個都府縣，氣象廳本周一向其中32個發布「中暑警戒警報」，東京市中心溫度升至36.2度。據報，周一單日已有103人因中暑緊急送院，其中一名30多歲女性情況危殆，另有41人出現「中等嚴重程度」的中暑狀況。

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氣象廳預計今日九州、沖繩、東北的部分地區將會開始降雨，但其餘西部及東部地區的天氣將持續酷熱，因此呼籲民眾注意補充水分。他們預計今日最高氣溫的地區分別為東京37度、大阪36度、名古屋38度，以及福岡35度。

中暑處理方法

天氣悶熱，中暑機會亦提高不少，如果不幸中暑又該如何處理？香港港安醫院–司徒拔道急症科專科醫生高曉輝接受TOPick訪問時指出，熱衰竭和中暑都是常見的熱傷害，當體溫持續過高，有機會引致多重器官衰竭、橫紋肌溶解症等，嚴重恐接受洗腎治療。如身處戶外，發現同行人士出現熱衰竭或中暑的情況，應該立即帶其到陰涼的地方，避免繼續暴曬，然後可用濕毛巾為患者抹身、降溫；另外亦可替患者脫下多餘衣服，使其身體快速散熱。

治療方法

當患者因熱衰竭被送到急症室，醫生會為其量體溫，評估神智，如神智清醒，體溫未符合中暑的條件，且出現脫水的情況，醫生會為患者打點滴，吊生理鹽水，讓患者充分休息，補充水分，當情況好轉後便可出院。

至於中暑患者，一般會用濕毛巾為其抹身，或在額頭、腋下、腹股溝位置進行冰敷，甚至使用冷凍氈設備；另外亦可採取體內降溫的方法，如注射冷凍的生理鹽水，將血液降溫。而醫生會使用探熱器，持續監測患者體溫，以免體溫驟降。

預防中暑貼士

高醫生提醒，要預防中暑，做運動前應補充足夠水分，以免流失過多汗水，出現熱衰竭的情況；如運動期間感到不適，應立即停止，並到陰涼的地方休息。

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責任編輯︰羅嘉欣

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