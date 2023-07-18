【消委會測試】8款總評4星壓力煲　$898平價款媲美3千多貴價牌子

▲ 8款總評4星壓力煲，$898平價款媲美3千多貴價牌子。

為了減省煮飯時間，壓力煲成為了不少家庭廚房必備工具。消委會近日便測試市面上10款壓力煲，就各樣本的效能表現、安全、耐用程度及售價作出比較。當中有8款更獲4星總評，其中有$898的平價款式，表現更媲美$3088的貴價款。

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消委會測試的10款電壓力煲，俗稱「智能高速煲」，售價由$799至$3,088，額定容量由5升至6升，額定功率由約900瓦特至1,300瓦特，於安全、耐用程度測試方面更非常不俗。各樣本的整體表現雖非常接近，不過有8款達4星高分總評，除了熟知的大牌子如法國特福Tefal、飛利浦PHILIPS、樂聲牌Panasonic、德國寶GERMAN Pool，還有一個售價僅$898的「北極」牌子壓力煲，亦獲相同4星評級，與售價最貴的$3,088，價位相差3倍多。

在本次測試中，有8款壓力煲獲得4星或以上評級，詳細名單見下圖（價錢由高至低）：

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責任編輯：羅嘉欣