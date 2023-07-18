【少數族裔】社協建多元種族社工分會 提供英語專業培訓令種族向上流動

▲ 社協多元種族社會工作分會成員（左起）狄雷龍、 Ghising Anju、分會顧問盧啟聰希望社會能提供更多非華語專業培訓或服務給多元種族社群。

香港社會工作人員協會去年成立多元種族社會工作分會，為多元種族社工及人士提供專業英文培訓，冀建立本地社工及多元社工合作新模式，協助多元種族社群融入社會。多元種族社會工作分會成員、多元種族註冊社工狄雷龍（Dhillon Gurbir Singh Jatt ）、Ghising Anju均表示，本地社會服務主要以中文為主，非華語人士較難接觸社區資源，尋求專業協助。

協助多元種族融入社會

根據立法會資料，少數族裔人士（扣除外籍家庭傭工）佔香港整體人口4.2%，香港僅有21位多元種族社工，港大社會工作及社會行政學系督導顧問暨助理講師盧啟聰表示，本地社工接觸多元種族家庭時，存在言語、文化、宗教等障礙，多元種族社工有其優勢，唯缺乏社會資源，希望建立新合作模式，兩者能夠互相合作，協助多元種族融入社會。

最新影片推介

盧啟聰表示大部分社工專業培訓以中文為主，多元種族社工學生於學習案例或小組工作時多遇上語言等問題，分會希望為他們提供以英文為主的培訓資料。他補充，不少機構會聘語非華語僱員，但他們並非經專業培社工，希望社會能夠提供更多資源，協助多元族裔建立專業職涯。

▲ 社協多元種族社會工作分會成員（左起）狄雷龍、 Ghising Anju、分會顧問盧啟聰希望社會能提供更多非華語專業培訓或服務給多元種族社群。

▲ 香港社會工作人員協會去年成立多元種族社會工作分會。

望僱主能放下種族成見

註冊社工狄雷龍是香港第五代印度人，目前協助多元種族青年配對工作，但大部分工作局限於藍領，例如外賣員、保安、清潔等；但大部分青年均擁有更專業職業，例如科技、老師等等，希望僱主能放下對多元種族成見。而現年33歲多元種族社工 Ghising Anju於15年前來港，取得註冊社工專業資格後為多元種族社群提供心理輔導等工作，爭取社會提供更多非華語社會服務。

盧啟聰表示社會需給予更多機會及資源讓多元族裔表達自己及發揮所長，以建立多元社會。香港社會工作人員協會行政總監李婉芬亦希望「多元種族社會工作分會」的成立能增進不同族裔社工間的交流，使不同族裔的香港人得到更專業的社會工作服務。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm