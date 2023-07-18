【開心速遞】傳與李芷晴入戲院「蜜會」　許家傑親回二人關係

在TVB處境劇《愛•回家之開心速遞》演「送水輝」一角而深入民心的許家傑，在劇中與「大小姐」林淑敏合作超有火花，更深受觀眾喜歡，令他們更在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，獲得「最受歡迎電視拍檔」足見他們人氣爆燈！

入行多年的許家傑，雖然多次透露自己有女朋友，但一直未有公開其身份，更曾與「大小姐」林淑敏傳出緋聞。事後他們受訪時坦言不會避嫌，試過私下約會，另一半亦清楚行蹤，希望大家不要亂想！

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傳許家傑與李芷晴撻着

不過近日有報道指許家傑疑似與在《愛》劇飾演「Elaine」的李芷晴撻着，二人現身銅鑼灣撐枱腳，更為避開途人目光，再前後腳現身戲院。

而且，又指二人在入場前「蜜蜜斟」，談得十分開心，關係相當好。

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港姐入行

李芷晴在2018年參加港姐，打入12強。之後順利成章加入TVB，之後入讀短期TVB藝員訓練班，曾主持過六合彩，樣子甜美受注意被網民封為「六合彩女神」。

過去，李芷晴曾多度在《愛‧回家之開心速遞》演不同角色，分別演過婚紗模特兒、無名的大學生，以及島大學生Fanny等，當中島大學生Fanny此角色幾乎與朱凌凌（朱凌凌飾）成為一對。到後來，她在《開心速遞》演接龍員工Elaine成長駐角色。

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許家傑回應「蜜會」

事後許家傑接受TOPick訪問回應與李芷晴「蜜會」一事，他澄清當日並非只得他們二人：「我不時都有電影優先場的門票，經常都會叫很多藝人朋友一起看，那天除了我與芷晴，還有Honey何泳芍﹑簡家麒等，大家都是演員，都應該看多些戲學習。」

家傑又指與芷晴只是好朋友，對感情事不作多回應，並自言不想做名人，只想做一個好演員。



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